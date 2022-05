Giro (7e étape): Koen Bouwman s’impose en costaud devant Mollema

Koen Bouwman (Jumbo-Visma) s’est imposé sur la septième étape du Giro ce vendredi. Le Néerlandais a bénéficié du bon travail de son coéquipier Tom Dumoulin pour devancer Bauke Mollema (Trek-Segafredo) et Davide Formolo (UAE) au sprint. Juan Pedro Lopez conserve sa tunique rose.

C’était le rendez-vous des baroudeurs, la septième étape entre Diamante et Potenza (196km) était tracée pour un homme fort. Présent dans l’échappée matinale, Koen Bouwman décroche le gros lot en signant vendredi sa deuxième victoire en professionnel devant Bauke Mollema et Davide Formolo. Avec quatre difficultés au programme, seul un puncheur ou un grimpeur pouvait tirer son épingle du jeu. Mais ces quatre cols n’étaient toutefois pas assez proches de l'arrivée pour que les favoris se livrent une bataille. Juan Pedro Lopez conserve la tête du classement général.

Après deux sprints brillamment remportés par Arnaud Démare, les baroudeurs retrouvaient un terrain à leur convenance. Sur les routes lucaniennes, le peloton n’a pas cherché à contrecarrer les plans de ceux qui avaient des fourmis dans les jambes. La bataille pour se glisser dans l’échappée est rude et plusieurs tentatives finissent par tomber à l’eau. Parmi les déçus du jour, Thomas De Gendt ou Anthony Perez qui se résignent à rentrer dans le rang.

À 140 kilomètres du but, on croit voir se dessiner une étape au scénario fou quand Richard Carapaz, vainqueur du Giro 2019, et Mathieu van der Poel, premier maillot rose, prennent quelques longueurs d’avance. Finalement, tout rentre dans l’ordre et une grappe de sept coureurs se fait la malle. Composé de Koen Bouwman (Jumbo-Visma), Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Davide Formolo (UAE), Diego Camargo (EF-Easypost), Wout Poels (Bahrain) et Davide Villella (Cofidis), le groupe de tête comprend rapidement que la gagne va se jouer entre eux.

Si Villella, Poels et Camargo sont éjectés du groupe dans la deuxième moitié de la course, les Jumbo-Visma se retrouvent en supériorité numérique avec Koen Bouwman et Tom Dumoulin. Dans La Selleta, dernière difficulté du jour, Bouwman se met au diapason du champion du monde du contre-la-montre 2017. Dumoulin place une attaque attendue qui ne fait pas beaucoup de dégâts. Pire, le vainqueur du Giro 2017 est incapable de suivre les offensives de Davide Formolo dans les derniers kilomètres. Distancé, Dumoulin finit par recoller au groupe grâce à la temporisation de Bouwman devant. La victoire va se jouer au sprint sur une rampe de 500 mètres. Les rôles s’inversent à la Jumbo-Visma et Dumoulin lance le sprint pour Koen Bouwman. Le Néerlandais de 28 ans ne laisse pas la moindre chance à Mollema et Formolo, qui doivent se contenter de la deuxième et troisième place. Il remporte sa deuxième victoire en profesionnel après la troisième étape du Critérium du Dauphiné Libéré en 2017.

Derrière le groupe des favoris, mené par Lennard Kämna, arrive groupé. Comme la veille, aucun écart entre les cadors ne s’est fait sur cette septième étape. Samedi, les coureurs feront une boucle autour de Naples. Une fois de plus, cette étape devrait tenir à l’écart les purs sprinters, qui attendront la 11e étape pour de nouveau s’exprimer.