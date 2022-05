Giro: quatrième du général, Joao Almeida abandonne en raison du Covid

La formation UAE Emirates a annoncé ce jeudi que son leader Joao Almeida ne prendrait pas le départ de la 18e étape du Tour d'Italie, après un test positif au Covid. Le Portugais était quatrième du général, meilleur jeune et à la lutte pour le podium.

L'hécatombe des leaders continue sur ce Tour d'Italie. Quatrième du classement général, Joao Almeida ne prendra pas le départ de la 18e étape ce jeudi, entre Borgo Valsugana et Trévise. Le Portugais de la formation UAE Emirates a été testé positif au Covid.

Selon la direction de son équipe, Joao Almeida ne souffre que de symptômes légers mais le protocole l'oblige à quitter la course. Quatrième du Tour d'Italie en 2020 et sixième en 2021, il était à la lutte pour le podium final. Il se classait à 1 minute et 54 secondes du maillot rose Richard Carapaz. Il dominait le classement du meilleur jeune, dont le maillot revient désormais à l'Espagnol Juan Pedro Lopez, neuvième du général.

Le reste de son équipe continue

Joao Almeida dormait seul dans sa chambre d'hôtel et il est le seul coureur contaminé par le Covid. Le reste de l'équipe sera bien au départ ce jeudi. Le coureur de 23 ans vit sa première saison avec UAE Emirates, après deux années avec la formation Quick-Step.

Un peu en retrait en montagne face à Richard Carapaz, Jai Hindley et Mikel Landa, Joao Almeida demeurait toujours dans le coup pour un podium, lui qui s'est souvent accroché durant les 17 premiers jours. Plusieurs prétendants au classement général ont déjà quitté le Giro ces derniers jours, à l'image de Romain Bardet mais aussi Simon Yates, Tom Dumoulin ou Miguel Angel Lopez. Jusqu'ici, seul le Colombien Jonathan Caicedo avait quitté la route de ce Grand Tour en raison du Covid.