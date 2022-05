Giro: blessé à l'oeil par un bouchon, Biniam Girmay abandonne

Biniam Girmay (22 ans) ne prendra pas le départ de la 11e étape du Tour d’Italie, ce mercredi, au lendemain de sa blessure à l’œil occasionnée par un bouchon de prosecco après sa victoire d’étape historique.

La décision est tombée et elle est cruelle pour Biniam Girmay (22 ans). Comme annoncé par la Gazzetta dello Sport et Eurosport Italia puis confirmé par son équipe, l’Erythréen ne prendra pas le départ de la 11e étape du Tour d’Italie entre Santarcangelo di Romagna et Reggio Emiliano, ce mercredi. Le coureur de la formation Intermarché-Wanty-Gobert a abandonné au lendemain de sa blessure à l’œil occasionnée par l’explosion du bouchon de prosecco sur le podium protocolaire. Il y célébrait sa victoire historique à l’issue d’un sprint magistral où il a résisté avec caractère au Néerlandais Mathieu Van der Poel.

Après être devenu le premier Africain vainqueur d’une classique en remportant Gand-Wevelgem en mars dernier, il a encore écrit l’histoire en devenant le premier coureur de son continent à triompher sur une étape d'une grand Tour. Sa mésaventure sur le podium l’a contraint à se rendre à l’hôpital. Il en est sorti quelques heures plus tard en arborant un imposant bandage sur son œil touché, avant de rejoindre ses coéquipiers pour fêter ce succès de prestige.

Un duel alléchant avec van der Poel

Son équipe avait indiqué qu’une décision serait prise après la nuit. Au réveil, le principe de précaution l’a emporté et Binam Girmay ne reprendra pas la route du Giro. Selon le premier bilan, son œil ne semble pas avoir subi de dommages majeurs mais l'équipe a préféré la voie de la prudence. D'autres examens seront réalisés ce mercredi.

Dur pour Girmay qui s’était livré à deux superbes duels avec Mathieu van der Poel sur ce Giro dont il prenait le départ pour la première fois. Il avait échoué d'un rien derrière le Néerlandais lors de la première étape… avant de prendre sa revanche une semaine plus tard sous les yeux admiratifs de "VDP", très fair-play en levant le pouce en direction de son adversaire au moment où celui-ci a franchi la ligne d’arrivée en vainqueur.