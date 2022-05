Giro (10e étape): Girmay se paie Van der Poel au sprint, une première pour un Erythréen

Sur la dixième étape du Giro ce mardi, c’est Biniam Girmay qui s’est imposé au terme des 196 km entre Pescara et Jesi sur les bords de la mer adriatique. L’Erythréen s’est montré intraitable sur le sprint, en devancant Mathieu van der Poel, et offre à son pays un premier succès sur un grand tour. Juan Pedro Lopez conserve la tête du classement général.

Après une journée de repos bien méritée suite à l’arrivée au Blockhaus, les coureurs ont repris les routes transalpines ce mardi pour la 10e étape du Tour d’Italie. Sur un parcours accidenté reliant Pescara à Jesi (196km), c’est Biniam Girmay qui a levé les bras. Il s’impose devant Mathieu van der Poel et Vincenzo Albanese.

Propice aux baroudeurs, cette étape laisse rêveurs certains audacieux. Le vétéran Alessandro De Marchi accompagne Lawrence Naesen et Mattia Bais dans ce qui constitue l’échappée du jour. Mais la victoire ne restera qu’un mirage pour les trois fugueurs. Contrairement à l’étape de Naples ou Potenza, les équipes des favoris vissent et ne laissent pas de marge au trio de tête. Ils sont finalement repris par le peloton, mené par les Alpecin-Fenix de Mathieu van der Poel.

Girmay intraitable, Van der Poel fairplay

Soucieux d'éliminer les purs sprinteurs comme Arnaud Démare et Caleb Ewan, les Belges roulent fort dans les ascensions et font exploser le peloton. Dans la montée de Monsano, ultime côte de la journée, les Ineos-Grenadier de Richard Carapaz finissent le travail entrepris par les Alpecin. Si aucune attaque n’a lieu dans l’ascension, c’est dans la descente que certains tentent de faire la différence. Et qui dit descente, dit Vincenzo Nibali. Le futur retraité tente de surprendre les favoris, il est accompagné de son compatriote Lorenzo Rota. C’est finalement un coup d’épée dans l’eau pour les Italiens.

Malgré quelques timides accélérations, dont celle de Richard Carapaz, c’est un groupe d’une trentaine de coureurs qui va se jouer la gagne. Le duel tant attendu entre Biniam Girmay et Mathieu van der Poel va avoir lieu. L'Erythréen surprend le Néerlandais en lançant son sprint à 350 mètres de la ligne. MvdP se place dans son sillage mais il ne sera jamais en mesure de revenir sur “Bini”. Fair-play, Van der Poel adresse un pouce levé au vainqueur de cette dixième étape. Biniam Girmay devient par la même occasion le premier Erythréen à remporter une étape d’un grand tour.

Du côté des favoris pour la victoire finale, c’est le statu quo. Malgré quelques escarmouches de Carapaz ou Hugh Carthy dans la descente, tous les leaders sont arrivés dans le même temps. Juan Pedro Lopez conserve logiquement son maillot rose de leader. Mercredi, les coureurs du Giro s'élanceront de Santarcangelo di Romagna pour relier Reggio Emilia. Les sprinteurs joueront les premiers rôles sur cette étape sans difficulté particulière.