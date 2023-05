Giro: Evenepoel évacué par hélicoptère après une arrivée au sommet, grosse polémique sur le Tour d'Italie

La fin de la 7e étape du Giro, vendredi, entre Capoue et Gran Sasso, a été entachée d'une polémique. Remco Evenepoel et quatre de ses coéquipiers de la Soudal Quick-Step ont regagné leur bus en hélicoptère, un service dont n'a pas pu profiter chaque équipe.

La septième étape du Giro, vendredi entre Capoue et Gran Sasso, a été émaillée par un incident "qui va à l'encontre des principes de fair-play et d'équité, valeurs fondamentales du sport", selon les termes de l'Union cycliste internationale.

Dans son communiqué, l'UCI fait écho à l'imbroglio lié au rapatriement des coureurs à la ligne d'arrivée, estimée à plus de 2130 mètres d'altitude. Remco Enevepoel, le champion du monde de la Soudal Quick-Step, et quatre de ses coéquipiers (Van Wilder, Vervaeke, Hirt et Cattaneo) ont eu le privilège de regagner leur bus, garé au pied de la montagne, en hélicoptère.

La Soudal Quick-Step a payé les frais de l'opération

Ce service, payant, a été proposé par l'organisation du Giro à toutes les équipes, mais la Quick-Step aurait été l'une des rares (voire la seule ?) à accepter de prendre en charge les frais et donc d'évacuer ses coureurs par voie aérienne. Les autres escouades ont dû quitter les lieux en voiture ou en télécabine.

"Ceci constitue un avantage qui va à l'encontre des principes de fair-play et des dispositions réglementaires garantissant l'égalité de traitement pour le transfert des équipes vers leurs hôtels. De plus, l'utilisation par certains coureurs d'un transport par hélicoptère à cette fin va à l'encontre du principe de réduction de l'empreinte carbone tel qu'énoncé dans le cahier des charges de l'organisateur de l'UCI WorldTour", a précisé l'UCI dans son communiqué.

Arpès la première semaine de course, le Norvégien Andreas Leknessund (Team DSM) domine le classement général du Tour d'Italie, avec 28 secondes d'avance sur Remco Evenepoel.