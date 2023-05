Giro: pourquoi le parcours de la 13e étape sera modifié ce vendredi

Le parcours de la 13e étape du Giro, prévue vendredi 19 mai entre Borgofranco d'Ivrea et Crans Montana, va être modifié en raison des conditions météorologiques. Le col du Grand-Saint-Bernard, sommet du Tour d'Italie, ne sera pas emprunté.

Après une journée de repos bien méritée et une première semaine qui a vu l'abandon de Remco Evenepoel dimanche, le Giro reprend ses droits ce mardi avec la 10e étape entre Scandiano et Viareggio (196 km). Mais le premier grand tour de la saison va devoir revoir ses plans pour la 13e étape, organisée vendredi 19 mai. Initialement prévu entre Borgofranco d'Ivrea et Crans Montana (207 km), le parcours va être modifié en raison des conditions météorologiques. Le col du Grand-Saint-Bernard, sommet du Tour d'Italie (2.469m), ne sera pas emprunté.

Le profil de la 13e étape du Giro, prévue le 19 mai 2023. © Capture d'écran Giro

Une étape cruciale pour la suite de la course

Selon Le Nouvelliste, la route menant au col sera fermée en raison d'un cumul de neige trop important. Le peloton devra donc emprunter le tunnel pour arriver en Suisse. Si le col du Grand-Saint-Bernard sera rayé de la carte, les coureurs devront également s'attaquer à la Croix de Coeur (2.174m, 15,5km à 8,7%) lors de cette étape, où l'arrivée est prévue à la station de Crans Montana (1.456m, 13km à 7,4%).

Après cette étape, les favoris seront attendus lors de la troisième semaine, où trois étapes de haute montagne et un contre-la-montre individuel avec une arrivée au sommet sont au programme, la veille de l'arrivée finale à Rome, le dimanche 28 mai. Avec l'abandon d'Evenepoel, Geraint Thomas a récupéré la tunique rose du leader du classement général. Le Britannique possède deux secondes d'avance sur Primoz Roglic et cinq sur Tao Geoghegan Hart.