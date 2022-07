Tour de France: Bardet montre une photo de son impressionnante blessure après sa chute

Le grimpeur français du team DSM Romain Bardet a été impliqué dans la chute collective qui a touché plusieurs coureurs samedi lors de la 8e étape entre Dole et Lausanne. Sur ses réseaux sociaux, le 3e du Tour 2017 a affiché les stigmates de cette blessure. Pas très joli à voir.

Sixième du général à 1'36 de Tadej Pogacar (UAE Emirates), impérial ou presque depuis le départ de la Grande Boucle il y a un peu plus d'une semaine de Copenhague, Romain Bardet a connu ses premiers pépins samedi. Quelques kilomètres à peine après le début de la 8e étape entre Dole et Lausanne, le natif de Brioude a été pris dans la chute collective massive provoquée par l'un de ses coéquipiers du team DSM, Kevin Vermaerke, qui a scindé le peloton en deux.

Une sale blessure au genou gauche pour Bardet

Le grimpeur de 31 ans a terminé au sol au même titre que David Gaudu (Groupama-FDJ) ou Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), alors que l'allure frôlait les 50 km/h. De quoi se faire une grosse frayeur. Mais quelques instants plus tard, Bardet et le reste des coureurs - sauf Vermaerke, touché à la clavicule et contraint à l'abandon - repartaient, meurtris dans leur chair mais toujours debout. Ecorché au genou gauche, l'Auvergnat a tout de même pris la peine de se rapprocher de la voiture médicale en cours d'étape pour vérifier que tout allait bien.

Après une journée galère jusqu'à Lausanne, Bardet a publié une photo de son genou sur les réseaux sociaux, pour témoigner de l'ampleur de sa blessure. Et une chose est sûre, le Français a bien été marqué, probablement par le pédalier de son partenaire. "Cela doit être un plateau de 56", explicite-t-il dans sa story Instagram.

Ce dimanche, il devra probablement serrer les dents pour une 9e étape qui s'annonce bien dense entre Aigle et Châtel les Portes du Soleil. 193 kilomètres et deux cols de première catégorie - le col de la Croix et le Pas de Morgins - sont au programme. Un menu relevé que Romain Bardet va tenter de digérer le mieux possible avant une journée de repos bienvenue prévue lundi.