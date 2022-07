Tour de France (8e étape): Van Aert impérial à Lausanne, Pogacar très tranquille

Après sa démonstration à Calais, Wout van Aert en a remis une couche ce samedi à l’occasion de la 8e étape du Tour de France entre Dole et Lausanne. Troisième de l’étape, Tadej Pogacar grappille quatre secondes sur Jonas Vingegaard et ses autres adversaires.

“Je ne savais pas que le Cannibale avait encore faim.” Cette phrase prononcée par Stefan Küng, local de l’étape, une fois la ligne d’arrivée franchie témoigne de l’état d’esprit général du peloton après la 8e étape entre Dole et Lausanne. Wout van Aert en veut toujours plus, tout comme Tadej Pogacar, encore dans la lutte pour la victoire en Suisse.

Contrairement au deux derniers jours, le maillot jaune est tombé sur plus fort et plus puissant que lui ce samedi en s’inclinant face à la vélocité de Wout van Aert, maillot vert inconstestable. L’Australien Michael Matthews s’intercale entre les deux cadors pour prendre la 2e place.

Si cette étape était promise à une échappée, une chute massive intervenue en début d’étape a chamboulé le plan de certains coureurs, notamment ceux de Kevin Vermaeke (DSM), touché à la clavicule et contraint à l’abandon. Dans cette chute, certains leaders se retrouvent à terre dont Tadej Pogacar mais aussi Romain Bardet et David Gaudu.

Les trois membres du top 10 ne sont néanmoins pas touchés outre-mesure. Devant, ce moment flottement dans la meute profite à trois malins qui ont filé peu avant l’incident. Fred Wright, Frederik Frison et Mattia Cattaneo s’occupent de l’animation en tête de course tout au long de la journée. Dernier rescapé de l’échappée, Fred Wright se fait avalé par le peloton lancé comme une balle dans l’ultime difficulté du jour: la côte du stade Olympique (5km à 4,5%).

Pogacar et Van Aert ont remporté la moitié des étapes

L’explication entre cadors, pourtant inattendue ce matin, a lieu malgré le rythme effréné des UAE Team Emirates dans la bosse suisse qui empêche toute velléité offensive. Finalement, Rafal Majka, fidèle lieutenant de Pogacar, s’écarte et lâche les fauves. Guillaume Martin est le premier à se jeter dans l’arène avant de se faire reprendre par Michael Matthews, qui a longtemps cru tenir sa quatrième victoire d’étape sur le Tour de France. C’était sans compter sur les deux “cannibales” de cette 109e Grande Boucle: Wout van Aert et Tadej Pogacar. Le premier cité remporte l’étape tandis que le second arrache des bonifications sur la ligne d’arrivée. A eux deux, ils totalisent dix top 10 et quatre victoires en seulement 8 étapes sur ce Tour.

Mis à part les quatre secondes de bonifications grattées par “Pogi”, aucun changement au classement général n'est à signaler. Romain Bardet et Thibaut Pinot sont toujours 6e et 5e au classement général. Les favoris devront à nouveau croiser le fer sur l’asphalte français ce dimanche lors de la 9e étape entre Aigle et Châtel, qui marque l’arrivée dans les Alpes. De quoi redonner le sourire à Thibaut Pinot, pas verni lors ce cette étape après avoir chuté et s’être pris une manchette involontaire de la part d’un assistant de la Trek-Segafredo.