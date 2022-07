Tour de France: après une journée galère, Pinot a "hâte d’arriver dans les Alpes"

Thibaut Pinot a connu une 8e étape compliquée entre Dole et Lausanne sur le Tour de France. Le grimpeur franc-comtois a déjà hâte d’être dans les Alpes et de retrouver ses jambes pour faire une croix sur cette première semaine mitigée.

Les fantômes du passé ressurgissent. A la peine sur la Super Planche des Belles-Filles, Thibaut Pinot a de nouveau vécu une journée compliquée ce samedi en direction de Lausanne. 51e à plus de 2’ de Van Aert, le coureur de 32 ans a connu une journée compliquée durant laquelle il est allé au sol avant de prendre une manchette par un assistant de la Trek-Segafredo maladroit.

"Journée compliquée, les sensations n’étaient pas tops en plus. Il n’y avait pas grand chose qui allait aujourd’hui, c’est les journées du Tour de France. Faut faire avec et j’espère qu'il y aura des jours meilleurs, de toute façon ça ne peut pas être pire", a-t-il réagi sur RMC.

S’il a échappé à la première chute impliquant David Gaudu et Romain Bardet, Pinot ne peut esquiver la seconde dans l’ascension du col de Pétra Félix. “Ça tombe devant moi, je rentre dedans”, a-t-il ajouté brièvement au micro de RMC.

Mais les galères s’enchaînent puisqu’il est maladroitement frappé par un assistant de la Trek-Segafredo, placé en bord de route. “Après, dans le feu de l’action je repars un peu vite et je prends une musette dans la figure mais c’est comme ça, ça arrive.”

Une fois la ligne d’arrivée franchie à Lausanne, Pinot avait déjà le regard tourné vers les prochaines échéances alpestres, son terrain de jeu favori.

“Hâte d’arriver dans les Alpes et hâte de retrouver des bonnes sensations où je prendrais un peu plus de plaisir sur le vélo”, espère Pinot tout s'interrogeant sur les effets du Covid, contracté peu avant le départ, sur son corps. "Ca m'inquiète parce qu’on connaît bien ce virus mais on ne connaît jamais les séquelles de tout ça et pendant combien de jours elles durent. Tout le monde est différent et d'autres coureurs ont été malades en même temps que moi ne sont pas tops et ont de mauvaises sensations donc ça me rassure un peu. On espère surtout que ça va vite se régler avec la journée de repos.”

Pinot va trouver des terrains qui lui siéent à merveille avec l’arrivée dès ce dimanche dans les Alpes et l’étape arrivant à Châtel avant une journée de repos et l'enchaînement des étapes du Col de Granon et celle de L’Alpe d’Huez le 14 juillet. En espérant que Pinot ait les jambes pour nous offrir un feu d’artifice.