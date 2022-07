Après son passage au Danemark, le Tour de France apporte son soutien à Copenhague après la fusillade mortelle

Le Tour de France a apporté son soutien à Copenhague, capitale du Danemark, d'où partait la compétition cette année et où une fusillade a fait plusieurs morts et blessés ce dimanche.

Le Tour de France a tenu à apporter son soutien à la capitale du Danemark, Copenhague, qui a été frappée dimanche par une fusillade faisant plusieurs morts selon les dernières informations.

"Le Tour de France assure de sa compassion tout le peuple danois"

"Le Tour de France assure de sa compassion tout le peuple danois, écrit le Tour sur son compte Twitter. Il est particulièrement choqué et attristé par le drame qui vient de frapper Copenhague. Ses habitants avaient réservé aux coureurs l'un des plus fantastiques accueils de l'histoire, tissant des liens profonsds avec tous les suiveurs. Toute la caravane du Tour de France présente ses plus sincères condoléances aux victimes et à leurs familles."

"Plusieurs" personnes ont été touchées par des tirs, dimanche en fin de journée, dans un grand centre commercial à Copenhague, a annoncé la police danoise, qui a fait état de "plusieurs morts". Un suspect a été arrêté, selon la police. Il s'agit d'un Danois âgé de 22 ans.

D'importants renforts de police ont été dépêchés aux abords du centre commercial Fields dans le quartier d'Amager, situé entre le centre-ville et l'aéroport de la capitale, indique la police de Copenhague sur Twitter. "Nous sommes sur place, des coups de feu ont été tirés et plusieurs personnes ont été touchées", écrit-elle.

Plusieurs étapes au Danemark

Le Tour de France démarrait pour la première fois du Danemark, pour un succès populaire réussi vu le nombre de supporters que la compétition a amassé derrière les coursives. Un succès plus mitigé du côté sportif en revanche, avec des étapes assez calmes.

"Il y avait ici au Danemark une ferveur absolument folle pour le Tour de France, s'est réjoui Prudhomme ce dimanche soir, après la victoire de Dylan Groenewegen à Sonderborg. On sait que quasiment tous les Danois sont à bicyclette, mais on ne sait pas forcément que le plus vieux club cycliste du monde vient du Danemark, que les premiers championnats du monde de cyclisme ont eu lieu ici, qu’aucune ville n’a organisé aussi souvent les Mondiaux que Copenhague… Et ça, ça a donné un enthousiasme indescriptible tous les jours où nous étions ici, même sous la pluie. La ferveur des gens, la manière dont ils encouragent tous les champions, et pas seulement les dix Danois, c’est quelque chose que j’ai rarement vu… C’est vraiment très impressionnant. Nous sommes venus là chercher un succès populaire, mais c’est au-delà de nos espérances. (…) Il y avait du monde absolument partout. C’était un événement national."

De quoi conforter le directeur du Tour, donc, dans sa décision. "Je dis souvent que ces départs de l’étranger, je les assume et les revendique, parce que ça fait rayonner le Tour, et ça fait rayonner la France", assure-t-il.