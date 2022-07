Comment Alaphilippe a appris qu’il était privé du Tour de France

Dans un entretien au Parisien, Patrick Lefevere, le manager de Quick Step, est revenu sur son choix de ne pas retenir le double champion du monde français Julian Alaphilippe pour le Tour de France.

Il est le grand absent de ce Tour de France 2022. Pour sa deuxième saison avec le maillot de champion du monde, Julian Alaphilippe ne participe pas au Tour de France. Si le suspense a duré de longues semaines, Patrick Lefevere, son manager chez Quick-Step Alpha Vinyl, a estimé que son coureur était insuffisamment remis de sa lourde chute survenue il y a deux mois sur Liège-Bastogne-Liège pour pouvoir performer sur la Grande Boucle. "C’est difficile à encaisser", avait réagi Alaphilppe, lundi dans les colonnes de L’Equipe.

Lefevere : "S’il venait diminué sur le Tour de France, il prenait la place d’un autre"

Difficile fut aussi la décision de son manager de ne pas le retenir. Le Belge a d’ailleurs pris son temps et préparer son champion en amont avant de lui annoncer la mauvaise nouvelle: "En fait, je suis allé chez lui le lundi avant les Championnats de France, confie-t-il ce samedi au Parisien. Je l’ai regardé dans les yeux et je lui ai dit: "Tu es un champion du monde et tu dois d’être honnête envers toi-même mais aussi tes coéquipiers. J’ai voulu lui faire comprendre que s’il venait diminué sur le Tour de France, il prenait la place d’un autre. Julian avait très envie de disputer le Tour de France avec son maillot arc-en-ciel. Il a beaucoup d’envie d’ailleurs et il veut aussi disputer le Giro. Mais je pose ma main sur le cœur et je vous dis que la décision est la plus juste et la plus honnête. L’écarter lui ou Mark Cavendish qui aurait pu battre le record de victoires d’étapes d’Eddy Merckx n’était pas facile. Mais on devait trancher."

"Il était déçu mais il a compris"

Ce jour-là, Lefevere n’annonce pas à Alaphilippe qu'il ne participera pas au Tour. Mais il lui fait part de ses doutes. "Mais bon, Julian s’est vite douté que cela ne sentait pas bon pour lui", poursuit le manager de Quick Step. C’est le dimanche, au lendemain des championnats de France (une épreuve qui n’a pas compté dans la réflexion de Lefevere), que la décision est annoncée au Français. Évidemment, il était déçu mais il a compris. Le cœur lui disait de faire le Tour, mais la raison lui répondait de ne pas prendre le départ."

Et le boss belge de justifier son choix : "Comme il n’est pas à 100 % en ce moment, on pouvait vraiment se demander comment il allait passer la première semaine. C’est le Tour, la course la plus dure du monde. Ce que je ne voulais pas, c’est voir un maillot de champion du monde se traîner à l’arrière du peloton. Et quitter l’épreuve au bout d’une semaine ou dix jours. Ça, c’était une image qui aurait été terrible pour lui. Et là, qu’aurait pensé celui auquel il aurait pris la place sur le Tour ?" La question ne se pose plus.