Tour de France 2022: "De grandes chances" que Pinot soit présent, selon Madiot

Interrogé par RMC Sport en marge de la présentation du parcours du Tour de France 2022 ce jeudi, le patron de la Groupama-FDJ Marc Madiot a émis quelques réserves sur le tracé. Mais a laissé entendre que son leader Thibaut Pinot devrait faire son retour sur la Grande Boucle.

"Les beaux tours, c’est uniquement ceux où on a des résultats", s'amuse-t-il. Alors que le parcours du Tour de France 2022 - avec un départ au Danemark, un retour de la Super Planche des Belles Filles ou encore de l'Alpe d'Huez - a été présenté ce jeudi à Paris, le directeur général de la Groupama-FDJ, Marc Madiot, l'a commenté à chaud pour RMC Sport.

S'il estime que les organisateurs ont conçu un tracé pour tenir éveillés chaque jour les spectateurs et les observateurs, Madiot a émis quelques réserves en tant que patron d'équipe. Sur le départ à l'étranger, déjà. "Ça cause des problèmes de logistique puisque ce sera la même chose pour la Vuelta et le Giro l'an prochain, note-t-il. Les organisateurs ont le droit à un joker tous les quatre ans, et les trois ont pris leur joker la même année. Ça pose des problèmes de logistique et de personnel, pour les mécanos, les assistants, les kinés, le matériel… Ça veut quasiment dire deux staffs différents pour une semaine. Ça a un coût financier et humain."

"Je suis assez partagé sur la question des pavés sur le Tour"

En tant que double vainqueur de Paris-Roubaix à son époque de coureur (1985 et 1991), Madiot aurait en revanche pu se réjouir de l'étape de pavés entre Lille et Arenberg le 6 juillet. Mais là encore, il se veut prudent. "Je suis assez partagé sur la question des pavés sur le Tour, confie-t-il. On voit que dans les équipes ça court les mains sur les freins. Imaginez: vous attaquez, vous prenez 30-40 secondes d’avance sur le peloton, vous crevez, et vous n’êtes pas en position d’être dépanné… Les grandes équipes courent groupées pour ne pas perdre d’éléments et éviter les incidents de parcours. Finalement il y a très peu de mouvements de course pour les leaders sur une telle étape, on court sur la défensive. C’est beau sur le papier, mais sur le terrain…"

Pour le général, il y aura de toute manière la montagne, avec six arrivées au sommet. De quoi convaincre Thibaut Pinot de revenir sur la Grande Boucle après une impasse en 2021? "Il avait un dossard sur le dos il y a quelques jours, et il en aura encore un le week-end qui arrive. Donc on va digérer la saison, et regarder plus en détails le parcours parce qu’il faut toujours se méfier de la première impression et de l’euphorie", évacue Marc Madiot. En donnant tout de même une tendance: "On verra cela. Mais oui, il y a de grandes chances que si tout va bien pour Pinot, on soit avec lui au départ du Tour."