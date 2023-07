Tour de France (10e étape): Bilbao s'impose à Issoire, fin de la disette pour l'Espagne

Pello Bilbao a remporté la 10e étape du Tour de France ce mardi entre Vulcania et Issoire. L'Espagnol a réglé l'échappée au sprint et fait un joli rapproché au classement général. Il apporte également à son pays sa première victoire depuis cinq ans sur la Grande Boucle.

Cette étape intégralement disputée sur les routes du Massif Central a bel et bien souri aux baroudeurs. L'Espagnol Pello Bilbao a remporté la 10e étape du Tour de France sous une chaleur étouffante en réglant un petit groupe d'échappés au sprint mardi à Issoire.



Le Basque apporte à l'Espagne son premier succès depuis cinq ans sur le Tour. La dernière victoire espagnole remontait à 2018 avec le succès d'Omar Fraile à Mende. Avec près de trois minutes d'avance sur le peloton à l'arrivée, Bilbao, 12e au départ de cette 10e étape, fait un très joli rapproché au classement général, où il est désormais 5e à 4'34" de Jonas Vingegaard. Le Danois conserve le maillot jaune après avoir terminé dans le peloton avec les principaux favoris.

Le top 10 de l'étape

1. Pello Bilbao

2. George Zimmermann, +0"

3. Ben O'Connor, +0"

4. Krists Neilands, +0"

5. Esteban Chaves, +0"

6. Antonio Pedrero, +3"

7. Mattias Skjelmose, +27"

8. Michal Kwiatkowski, +27"

9. Warren Barguil, +30"

10. Julian Alaphilipe, +30"

Le classement général après 10 étapes

1. Jonas Vingegaard (DEN/TJV)

2. Tadej Pogacar (SLO/UAD), +17"

3. Jai Hindley (AUS/BOH), +2'40.

4. Carlos Rodríguez (ESP/IGD), 4'22.

5. Pello Bilbao (ESP/TBV), +4'34.

6. Adam Yates (GBR/UAD), +4'39.

7. Simon Yates (GBR/JAY), +4'44.

8. Thomas Pidcock (GBR/IGD), +5'26.

9. David Gaudu (FRA/GFC), +6'01.

10. Sepp Kuss (USA/TJV), +6'45.

Bilbao dédie sa victoire à Mäder, décédé sur le Tour de Suisse

C'est, à 33 ans, la première victoire de Bilbao sur le Tour. Et elle a un goût spécial, un mois après la mort de son équipier Gino Mäder dans une chute sur le Tour de Suisse. "Cette victoire est pour Gino. Je voulais faire quelque chose pour lui dans ce Tour. Je voulais le faire dès la première semaine qui était aussi très importante pour moi avec le départ du Pays basque. Ça n'avait pas marché. Mais j'ai travaillé pour vivre ce moment", a-t-il dit.

Le Basque avait annoncé au départ du Tour qu'il verserait un euro à une association environnementale pour chaque coureur terminant derrière lui à chaque étape, suivant l'exemple de Gino Mäder qui avait pris cette initiative au Tour d'Espagne en 2021.

Le "petit coup de chaud" de Gaudu

Dans le dur en début de journée, notamment à cause de la chaleur, David Gaudu a un temps été distancé par le peloton lors de la première partie de l'étape. Pour revenir et finir dans le même temps que les favoris, le Breton a pu compter sur ses équipiers. "J'ai peut-être un peu mal géré ma journée de repos, a confié Gaudu à l'arrivée. La chaleur ne m'a pas aidé, j'ai fait un petit coup de chaud au départ. Une fois que c'était passé je me sentais bien. J'ai eu la chance de pouvoir compter sur l'équipe parce que sans eux, j'aurais été loin. Une frayeur, oui on se fait des frayeurs mais il faut rester le plus calme possible. J'ai pu compter sur une grande équipe pour me soutenir."