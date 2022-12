Tour de France 2024: le contre-la-montre final partira de Monaco

Les organisateurs du Tour de France ont dévoilé ce samedi la ville départ de la dernière étape du Tour de France 2024. Il s'agira d'un contre-la-montre individuel entre Monaco et Nice.

La dernière fois, c’était en 1989. Pour seulement huit secondes, Laurent Fignon avait perdu le maillot jaune face à l'Américain Greg Lemond, entre Versailles et les Champs-Elysées. Un chrono resté mythique et un traumatisme dans l’histoire du sport tricolore. Trente-cinq ans plus tard, le Tour de France se terminera à nouveau par un contre-la-montre individuel. Mais cette fois pas en Île-de-France.

Du dénivelé et "au moins 30km"

En 2024, la dernière étape partira de Monaco pour arriver à Nice. Le directeur du Tour, Christian Prudhomme, l'a annoncé ce samedi aux côtés du Prince Albert II de Monaco, sans donner plus de détails sur le tracé ou la longueur de l'étape. Seul indice : il y aura "du dénivelé, et elle fera au moins 30 kilomètres" dixit Prudhomme, séduit par l'aspect prestigieux d'une arrivée à Nice et d'un passage à Monaco, qui se devaient d'être à la hauteur de Paris, mais aussi par l’aspect compétitif de ce chrono.

Le classement général pourrait effectivement se jouer sur cette ultime étape, qui aura lieu le 21 juillet 2024, si les écarts ne sont pas trop importants. "Plus intéressant pour les spectateurs que le traditionnel défilé sans enjeu, aussi magnifique soit-il, sur les Champs-Elysées" a souligné le patron du Tour. Le Prince Albert II de Monaco s’est lui dit "ravi" de retrouver le Tour quinze ans après son dernier passage en Principauté (grand départ à Monaco lors de l'édition 2009), "une grande fierté".

A l'exception des deux premières éditions en 1903 et 1904, arrivées à Ville d'Avray (Hauts-de-Seine), le Tour de France s'est jusque-là toujours terminé à Paris. D'abord au Parc des Princes (de 1906 à 1967), puis au vélodrome de la Cipale (1968 à 1975) et depuis 1975 sur la mythique avenue des Champs-Elysées.