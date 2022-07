Tour de France (2e étape): la victoire pour Jakobsen, Van Aert nouveau maillot jaune

Dans une deuxième étape finalement sans les bordures annoncées, Fabio Jakobsen s'est imposé ce samedi à Nyborg après un sprint massif parfaitement géré. Deuxième de l'étape, Wout Van Aert prend le maillot jaune à Yves Lampaert grâce aux bonifications.

On attendait les premières bordures de ce Tour de France 2022, il n'en a rien été. Alors que la traversée du Pont du Grand Belt pouvait donner lieu à des possibilités de bordures, le vent en a décidé autrement lors de cette première étape en ligne de la Grande Boucle entre Roskilde et Nyborg (202,5km). La gagne s'est finalement jouée au sprint massif.

Et à ce jeu-là, c'est Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) qui s'est imposé devant Wout Van Aert, qui endosse le maillot jaune en prenant les six secondes de bonification promis au deuxième de l'étape. La belle histoire pour le Néerlandais, victime d'une lourde chute lors du Tour de Pologne en 2020. La fin de course a été marquée par une chute massive dans les trois derniers kilomètres, où Pogacar a notamment été freiné.

Cort Nilsen premier maillot à pois

Sur les routes danoises, le public a afflué en nombre pour soutenir les 198 coureurs de la Grande Boucle. À domicile, Magnus Cort Nilsen a été le principal acteur de cette étape. Premier attaquant de la journée, le coureur d'Education First a été rejoint par Cyril Barthe, Pierre Rolland et Sven Erik Bystrom. Le groupe du fuyards s'est égréné peu à peu, jusqu'à ne compter qu'un seul homme, Bystrom, finalement repris à 34 kilomètres de l'arrivée. L'échappée a été bénéfique pour Cort Nilsen, le premier maillot à pois de cette édition 2022.

Dans une fin d'étape nerveuse, marquée par la longue traversée du pont du Grand Belt avec un vent de face, le maillot jaune Yves Lampaert a connu quelques sueurs froides en chutant dans les premiers hectomètres de la traversée, mais le Belge a fait beaucoup d'efforts pour regagner le peloton en compagnie de Michael Morkov. Un effort salutaire, même si le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl Teal a perdu sa tunique pour une seconde au profit de son compatriote Van Aert, qui portera le jaune lors de la dernière étape danoise entre Vejle et Sonderborg (182 kms). Une nouvelle chance pour les sprinteurs de briller avant le transfert vers la France lundi.

Le Top 5 de l'étape

1. Fabio Jakobsen

2. Wout van Aert

3. Mads Pedersen

4. Danny Van Poppel

5. Jasper Philipsen