Tour de France (6e étape): l'étape et le maillot jaune pour Pogacar, déjà impérial

La sixième étape du Tour de France entre Binche et Longwy a été remportée ce jeudi par Tadej Pogacar, en patron. Le Slovène en profite pour endosser le maillot jaune de leader.

Le sens du show. Et l’impression qu’il n’est jamais rassasié. Quatre jours en jaune, vainqueur en patron mardi à Calais, Wout van Aert aura réalisé un début de Tour de France éblouissant. Pas du genre à rester au chaud au sein du peloton, le Belge s’est à nouveau illustré ce jeudi lors de la sixième étape, la plus longue de l'épreuve avec 219,9 kilomètres, entre la ville belge de Binche et Longwy (Meurthe-et-Moselle). Offensif dès le départ, puis parti à 144 kilomètres du but en compagnie de Quinn Simmons et Jakob Fuglsang, le coureur de la Jumbo Visma n’a été repris qu’à 11 kilomètres.

Le coup de maître de Pogacar

Mais il a laissé filer la victoire et son maillot jaune. Au même homme : Tadej Pogacar. Déjà épatant sur les pavés mercredi, le Slovène, double vainqueur du Tour, a encore été impérial. Dans ce final pour costauds, il a attendu les derniers mètres pour lâcher tout le monde sur une mine impressionnante. Le leader de l'équipe UAE Team Emirates l'a emporté devant Michael Matthews et le Français David Gaudu. Il en profite pour endosser, déjà, le maillot jaune de leader du classement général. De quoi marquer son territoire et envoyer un message fort à la concurrence : il faudra se montrer sacrément costaud pour le déloger.

Il a désormais 4 secondes d'avance sur Neilson Powless (EF), 31 sur Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) et 39 sur Adam Yates (Ineos). On retrouve deux Français dans le top 10 : Romain Bardet (DSM) à 1'01" et David Gaudu (Groupama-FDJ) à 1'02".

>> Revivez la 6e étape du Tour de France

Vendredi, le peloton aura droit à la première arrivée au sommet de ce Tour, avec la super Planche des Belles Filles. L'étape, longue de 176,3 kilomètres au départ de Tomblaine près de Nancy, proposera deux cols de troisième catégorie (col de Grosse Pierre, col des Croix). Elle se terminera par une montée sèche de sept kilomètres, à 8,7% de pente moyenne, sur les routes d’entraînement d’un certain Thibaut Pinot. Le jour de la Saint Thibaut. Et donc le meilleur moment de décrocher une première victoire française de cette 109e édition.