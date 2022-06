Tour de France 2022: qui peut battre Tadej Pocagar?

Double tenant du titre et toujours assoiffé de victoires, Tadej Pogacar a posé ses valises au Danemark pour partir à la conquête de son troisième Tour de France (1er-24 juillet) en autant de participations. Intraitable depuis le début de la saison, le Slovène aura cependant des adversaires capables de le renverser. Tour d’horizon des prétendants au trône.

100%. C’est le taux de réussite de Tadej Pogacar cette saison sur les courses par étapes. Aligné sur Tirreno-Adriatico et le Tour de Slovénie, 'Poga' s’est montré intraitable sur ces épreuves en les remportant toutes haut la main. 100% c’est aussi le taux de réussite de l’insatiable grimpeur sur le Tour de France depuis ses débuts sur la Grande Boucle en 2020. Également vainqueur en 2021, le Slovène de 23 ans trouve difficilement des adversaires à sa taille. Et lorsqu’il en trouve, c’est le sort qui se charge de les écarter de sa route par des chutes. En cette année 2022, les outsiders que sont Jonas Vingegaard, Ben O'Connor ou encore Aleksandr Vlasov auront à cœur de faire vaciller un souverain régnant en maître sur son royaume.

Primoz Roglic, le malheureux

Primoz Roglic commence à prendre des allures de Raymond Poulidor des temps modernes. Souvent proche de toucher le Graal, le compatriote de Pogacar s’est toujours heurté à un obstacle. En 2020 sur la Planche des Belles Filles, il est tombé sur un Tadej Pogacar des grands jours alors qu’il avait encore le maillot jaune sur les épaules à la veille de l’arrivée à Paris. En 2021, Roglic joue de malchance en chutant dans la première semaine de compétition et abandonne quelques jours plus tard. Cette année 'Rogla' espère conjurer le mauvais sort et ajouter son nom au palmarès de la Grande Boucle. Victorieux sur Paris-Nice et le Critérium du Dauphiné, Roglic connaît le territoire français et espère enfin transformer l’essai, lui qui semble le seul à être en mesure de tenir tête à Pogacar en haute montagne et dans l’effort chronométré.

Aleksandr Vlasov, le novice

C’est un nom qui ne résonne pas encore à l’oreille du grand public. Normal, Aleksandr Vlasov (26 ans) s’apprête à découvrir le Tour de France cet été. Mais le Russe n’est pas un bleu. 4e du Giro 2021, le grimpeur de la Bora-Hansgrohe est habitué à jouer les premiers rôles sur un Grand Tour, en témoigne sa 11e place sur la Vuelta 2020, sa première épreuve de trois semaines qu'il a terminé. Lauréat du Tour de Romandie et mis à la porte du Tour de Suisse alors qu’il était leader, Covid oblige, Vlasov vit sa plus belle saison. Outre ses prouesses helvètes, l’ancien d’Astana a fini troisième du Tour du Pays Basque et a remporté le Tour de la Communauté de Valence. La première semaine exposée au vent et aux pavés pourrait lui jouer des tours, étant inexpérimenté dans ces conditions.

Ben O’Connor, la confirmation

C’est la belle trouvaille de Vincent Lavenu. Ben O’Connor a rejoint AG2R - Citroën à l’aube de la saison 2021. Le dirigeant natif de Briançon a dû se dire qu’il avait bien fait de l’engager après avoir assisté à sa 4e place au général du dernier Tour de France assortie d’une victoire de prestige à Tignes. Mais l’Australien n’a rien du hit d’un été. Le grimpeur de 26 ans a respectivement fini 6e et 5e du Tour de Catalogne et du Tour de Romandie cette saison. Bien parti sur Paris-Nice, le leader de AG2R a dû quitter la course au soleil sur maladie. Cette année, il a également fini 3e du Critérium Dauphiné en étant le seul à pouvoir répondre à l’offensive de Roglic et Vingegaard dans le Plateau de Solaison. En 2022, O’Connor aura les clés du camion AG2R et espère secrètement faire mieux que sa 4e place de l’an passé, pour ainsi imiter ses compatriotes Cadel Evans ou encore Jai Hindley, récent vainqueur du Giro.

Jonas Vingegaard, le local

Leader de secours après l'abandon de Primoz Roglic sur le Tour de France 2021, Vingegaard a prouvé que la Jumbo-Visma pouvait compter sur lui sur une course d’une telle importance. Le natif de Hillerslev aura comme avantage que le Tour part de son pays natal: le Danemark. De quoi être serein pour manoeuvrer ces trois étapes scandinaves piégeuses. L’ancien poissonnier devra tout de même partager la lumière avec Roglic, leader attitré de la Jumbo Visma. Le Danois devra profiter d’une méforme du Slovène pour briller et tenter de faire tomber Pogacar de son piédestal.

L’armada Ineos, l’inconnue

Adam Yates, Geraint Thomas et Daniel Felipe Martinez. Ils sont trois à pouvoir prétendre au rôle de leader chez Ineos. Problème: aucun de ces trois n’a été en mesure de donner des garanties en vue du prochain Tour de France. Seul Geraint Thomas, en remportant le Tour de Suisse, a pu rassurer son équipe mais l’âge et les dernières performances du Gallois sur le Tour nuancent cette forme. Lâché dès les premières pentes du Tour de Suisse, Daniel Felipe Martinez n’a pour le moment aucun signe rassurant en course sur sa forme. Idem pour Adam Yates, 4e et meilleur jeune du Tour 2016, positif au covid-19 et contraint à l’abandon sur en Helvétie. La formation britannique y verra probablement plus clair une fois la première semaine passée et pourra alors s’organiser autour d’un seul homme. En plus d’avoir deux équipiers de choix en montagne, l’heureux élu aura la chance d’être épaulé par des pointures tels que Filippo Ganna, Tom Pidcock ou encore le vainqueur de Paris-Roubaix, Dylan van Baarle. De quoi mettre à mal UAE Team Emirates et Pogacar.

David Gaudu, la chance française

Malade en 2021 sur l’étape proposant la double ascension du Mont Ventoux, David Gaudu avait dû revoir ses ambitions au classement général à la baisse. Malgré le retour en fanfare de Thibaut Pinot sur les routes du Tour de France, le Breton aura quand même le leadership de la formation française et la possibilité d’effacer le mauvais souvenir de 2021. 17e mais vainqueur d’étape sur le Critérium du Dauphiné, le 'Petit Prince' a également montré des progrès sur le contre-la-montre, discipline qui lui faisait défaut ces dernières années. Sur le Tour de l’Algarve, le natif de Landivisiau n’a lâché qu’une minute sur certains spécialistes comme Ethan Hayter, Tobias Foss ou Brandon McNulty. Seule ombre au tableau, l’étape d’Arenberg avec certains secteurs pavés où, malgré une reconnaissance, Gaudu ne devrait pas être à son aise compte tenu de son gabarit et de son inexpérience.

Romain Bardet, l'imprévu

Il ne devait pas faire le Tour de France cette année, mais un abandon sur le Giro, son principal objectif de la saison, alors qu'il avait les jambes pour jouer les premiers rôles, a bousculé ses plans. Sans aucun jour de course depuis son abandon au Tour d'Italie, il aborde ce Tour de France sans repères, mais aussi sans pression. "J'ai envie de courir chaque étape comme si c'était une classique, explique Bardet. J'aimerai rester en bonne santé tout au long des trois semaines, j'aimerais avoir de bonnes sensations dans les Alpes et les Pyrénées. (...) Je ne vais pas me relever mais je ne serai pas obnubilé par le classement général, comme sur le Giro."

Mis à part cette floppé de favoris prêts à faire trembler Pogacar, certains outsiders pourraient créer la surprise comme Nairo Quintana, leader d'Arkéa-Samsic, auteur d’un début de saison canon avant de peu à peu rentrer dans le rang. Enric Mas et Rigoberto Uran sont eux aussi en quête de repères après un début de saison 2022 discret. Surprenant 7e du dernier Tour de France, Alexey Lutsenko tentera de rééditer son exploit, voire de faire mieux, lors de cette édition 2022 qui s’élancera de Copenhague par un contre-la-montre individuel de 13 kilomètres.