Tour de France (7e étape): "La confirmation que Gaudu est au niveau", Madiot savoure

David Gaudu a terminé sixième au sommet de la Super Planche des Belles Filles, ce vendredi lors de la septième étape du Tour de France. A l’arrivée, Marc Madiot, son directeur sportif, était très satisfait.

Jour après jour, David Gaudu assume son statut de prétendant au podium sur les Champs Élysées. Au lendemain de sa troisième place à Longwy, le grimpeur de la Groupama-FDJ a terminé sixième au sommet de la Super Planche des Belles Filles ce vendredi sur la septième étape du Tour de France. Arrivé 19 secondes après Pogacar, maillot jaune et vainqueur du jour, le Breton a seulement été devancé par Primoz Roglic et Geraint Thomas parmi les gros bras du peloton.

À l’arrivée, son directeur sportif, Marc Madiot, était satisfait. "C'est plus qu'une bonne journée, c'est la confirmation qu’il est au niveau. On a fait un beau travail d'équipe je trouve. Parfois on remet en cause la qualité du travail français, je trouve qu'on a fait du bon boulot. C'était bien, j'ai bien aimé ce qu'on a produit. On est au niveau", a savouré Madiot.

Madiot sur Pinot: "Il n'y a que dans les séries américaines que ça marche..."

Après sept étapes, seuls Roglic et Vingegaard, qui se sont livrés une énorme bataille dans les derniers hectomètres de la Super Planche des Belles Filles, semblent au-dessus du lot. Pour le reste… "Il y a deux coureurs un petit ton au-dessus. Ce n'est pas un trou énorme mais il y a un petit trou. Quand ça déclenche pour la gagne, ils sont deux à pouvoir y aller. Après, il y a une dizaine de coureurs dans la même fourchette, on est dedans", a poursuivi le directeur sportif de Groupama-FDJ.

Marc Madiot est également revenu sur la journée de Thibaut Pinot. Très attendu sur ses routes d’entraînement, le Français a lâché à 4 km de l’arrivée. "Ça ne l’a pas fait…. Mais il n’y a que dans les séries américaines que ça marche (rires). Il va retrouver un rythme de vie normal dans le Tour et il sera forcément à l’avant à un moment."