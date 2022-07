Tour de France (7e étape): Pogacar encore le plus fort sur la Super Planche des Belles Filles, le finish a fait très mal

Tadej Pogcar a remporté la 7e étape du Tour de France au sommet de la Super Planche des Belles Filles ce vendredi, après une grosse bataille avec Jonas Vingegaard. Le Slovène s'impose pour le deuxième jour consécutif et conforte son maillot jaune.

Tadej Pogacar s'offre un succès de prestige et confirme qu'il est bien le plus costaud en cette première partie de Tour de France. Au lendemain de sa victoire à Longwy, le Slovène s'est imposé au sommet de la Super Planche des Belles Filles ce vendredi sur la 7e étape de la Grande Boucle et a conforté son maillot jaune. Il devance le Danois Jonas Vingegaard au terme d'une énorme bataille entre les deux hommes dans les derniers hectomètres.

>> Revivez la 7e étape du Tour de France

Après un gros travail de son coéquipier Rafał Majka, Pogacar a accéléré peu de temps après la flamme rouge. A la suite de plusieurs coups de butoir, seul Vingegaard a pu lui tenir la dragée haute. Le Danois de la Jumbo-Visma a même un temps cru l'emporter après avoir pris quelques longueurs d'avance, mais le vainqueur du Tour 2020 et 2021 est revenu au forceps et l'a finalement sauté.

Gaudu et Bardet à une vingtaine de secondes de Pogacar

Au classement général, Pogacar compte désormais 35 secondes d'avance sur Vingegaard, son nouveau dauphin. Geraint Thomas complète le podium (+1'10"), devant Adam Yates (4e, +1'18"). Les Français David Gaudu et Romain Bardet sont 5e et 6e du général, à 1'31" et 1'32" du leader. Les deux Tricolores n'ont pas pu suivre les meilleurs dans ce final, mais ils terminent 6e et 8e de l'étape, à une vingtaine de secondes du vainqueur.

Thibaut Pinot, très attendu sur ses routes d'entraînement, n'a pas pu suivre les meilleurs et a malheureusement lâché à plus de 4 km de l'arrivée. Alors qu'il avait sans aucun doute coché cette étape, le jour de la Saint Thibaut, il n'a pas eu les jambes pour soulever les foules dans cette ultime ascension.

A un peu moins de 20 km de l'arrivée, alors que sept coureurs (Schachmann, Kamna, Teuns, Durbridge, Barthe, Erviti et Geschke) comptaient environ deux minutes d'avance sur le peloton, UAE Team Emirates, l'équipe du maillot jaune, avait accéléré et fait craquer de très nombreux coureurs dans une montée non repertoriée, histoire de donner le ton.

Classement de l'étape

1- Tadej Pogacar

2- Jonas Vingegaard (m.t)

3- Primoz Roglic (+12")

4- Lennard Kämna (+14")

5- Geraint Thomas (+14")

6- David Gaudu (+19")

...

8- Romain Bardet (+21")

Classement général après la 7e étape

1- Tadej Pogacar

2- Jonas Vingegaard (+35")

3- Geraint Thomas (+1'10)

4- Adam Yates (+1'18)

5- David Gaudu (+1'31)

6- Romain Bardet (+1'32)