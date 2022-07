Tour de France: l'image incroyable de Louis Meintjes, qui finit à pied l'ascension de la Super Planche des Belles Filles

Dans un final époustouflant, ponctué de la victoire de Tadej Pogacar, la Super Planche des Belles Filles a fait beaucoup de dégâts, notamment du côté de Louis Meintjes, qui a terminé l'ascension à pied.

L'ascension de la Super Planche des Belles Filles a fait du grabuge ce vendredi, à l'occasion de la 7e étape du Tour de France. Dans un final terrifiant, Tadej Pogacar a signé le back-to-back en remportant une deuxième victoire consécutive sur cette Grande Boucle 2022, d'un souffle devant Jonas Vingegaard et le malheureux Lennard Kämna, avalé tout cru dans les derniers hectomètres. Derrière, les concurrents sont arrivés au compte-goutte, dans des états disparates.

L'une des images fortes sur la ligne restera l'arrivée de Louis Meintjes. Le coureur sud-africain de la formation Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux a franchi la ligne a pied, juste à côté de son vélo, 51" après le double tenant du titre slovène.

Pogacar creuse l'écart au général

Au classement général, Pogacar compte désormais 35 secondes d'avance sur Vingegaard, son nouveau dauphin. Geraint Thomas complète le podium (+1'10"), devant Adam Yates (4e, +1'18"). Les Français David Gaudu et Romain Bardet sont 5e et 6e du général, à 1'31" et 1'32" du leader. Les deux Tricolores n'ont pas pu suivre les meilleurs dans ce final, mais ils terminent 6e et 8e de l'étape, à une vingtaine de secondes du vainqueur.