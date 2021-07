Tour de France: à quoi va ressembler le Monopoly Cyclisme

Une édition spéciale du Monopoly dédiée au cyclisme sortira à l’été 2022. A la place des rues de Paris, le célèbre jeu de société rassemblera les arrivées d’étapes mythiques dans l'Hexagone, du Tour de France jusqu'aux Classiques.

Les petits et les plus grands auront de quoi s’occuper l’été prochain en attendant les départs d’étapes du Tour de France. Les amoureux de vélos pourront jouer à une édition un peu particulière du Monopoly. "Monopoly Cyclisme" sortira dans un an. Le plus célèbre des jeux de société a remplacé les rues de Paris pour les plus célèbres arrivées des courses qui se déroulent dans l’Hexagone.

L’agence Squadra Sports Management qui édite le jeu s’est appuyée sur un sondage pour classer par ordre de prestige les fameuses cases du plateau. La plus convoitée, la rue de la Paix, deviendra le Mont Ventoux. Le Géant de Provence qui a fait terriblement souffrir (sur deux versants) les coureurs du Tour de France la semaine passée lors de la 11eme étape, a été plébiscité par 22% des votants.

Les Champs-Elysées ne bougent pas

Derrière, coïncidence, l’avenue des Champs-Elysées reste les Champs-Elysées, comme la traditionnelle arrivée de la Grande Boucle à Paris (20%). Autre étape mythique du Tour, l’Alpe d’Huez est en 3eme position dans la hiérarchie des courses les plus prisées du jeu de société. La boîte de Monopoly Cyclisme verra apparaître sur sa couverture le champion du monde Julian Alaphilippe et le sprinteur Arnaud Démare.