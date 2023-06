Tour de France: avec ou sans Pinot ? Madiot termine sa "réflexion", réponse en début de semaine

Le manager général de la Groupama-FDJ, Marc Madiot, n'a pas encore tranché concernant la présence ou non de Thibaut Pinot sur le Tour de France. Il s'en est expliqué ce dimanche dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC.

Marc Madiot continue de faire durer le suspense. A trois semaines du départ du Tour de France (1er juillet-23 juillet), le public ne sait toujours pas s’il aura la chance de voir Thibaut Pinot. Mais le grimpeur de 33 ans, qui prendra sa retraite à la fin de la saison, va être très bientôt fixé.

"L’équipe sera au-dessus des coureurs"

"Est-ce que Pinot sera sur le Tour ? Aujourd’hui, il m’est impossible de répondre à votre question. Nous devons entrer dans un temps de réflexion avec toute l’équipe, peser et analyser les avantages et les inconvénients de la présence de tel ou tel coureur au sein de l’équipe", a indiqué le manager de la Groupama-FDJ ce dimanche dans les Grandes Gueules du Sport. Forcément, ne pas voir Pinot sur le Tour serait un crève-cœur pour ses supporters. Mais Madiot se veut clair sur ce point, "ce ne sont pas les sentiments ou l’affection qu’on peut avoir pour tel ou tel coureur qui vont décider".

"Ce qui va décider, ce sera le pragmatisme et la recherche d’efficacité totale pour avoir le meilleur résultat. Je fais un comparatif avec le foot : on voit que dans les clubs où certains joueurs sont au-dessus de l’équipe, ça ne marche jamais. L’équipe sera au-dessus des coureurs. Je n’ai pas de préférence. On veut avoir la meilleure équipe possible. En professionnel, je validerai en dernier ressort et j’assumerai. Je termine ma réflexion. On échange, on discute, mais le plus important est de mettre l’affect de côté. L’équipe est plus importante que le coureur. On se doit d’être le plus professionnel possible", a-t-il développé sur l'antenne de RMC.

Puisqu’une réunion est programmée lundi en fin de journée chez Groupama-FDJ pour trancher, le suspense s’apprête à être levé. "Vous saurez tout entre lundi soir et mardi", a promis Madiot.