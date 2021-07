Tour de France: Barguil abandonne après sa chute

Victime de la grosse chute collective la veille sur la route de Carcassonne, Warren Barguil (Arkéa-Samsic) a dû abandonner ce samedi avant le départ de la 14e étape du Tour de France.

L'ancien champion de France Warren Barguil a renoncé à poursuivre le Tour de France ce samedi matin avant le départ de la 14e étape à Carcassonne, a annoncé son équipe Arkea-Samsic.

Warren Barguil a été pris dans la chute collective de l'étape de vendredi qui a provoqué les abandons de trois coureurs avant l'arrivée, le Britannique Simon Yates, l'Australien Lucas Hamilton et l'Allemand Roger Kluge.

"Je voulais finir l'étape et aussi le Tour mais c'est la chute de trop", a déclaré Barguil samedi matin. "J'ai des séquelles au niveau du dos et du fessier, j'ai du mal à forcer de la jambe droite".

"J'avais coché cette étape, elle me correspondait", a regretté le Breton à propos de l'étape menant de Carcassonne à Quillan. "C'est pour moi un gros crève-coeur, j'ai vécu beacoup d'émotions sur le Tour, c'est dur d'abandonner".

"On a pris la décision avec l'équipe et le staff médical. Il faut savoir dire stop. Je tâcherai de récupérer de cette chute et d'être opérationnel le plus rapidement possible pour moi et pour l'équipe", a conclu le Morbihannais, double vainqueur d'étape et maillot à pois en 2017.

Bouhanni également touché

Vendredi soir, l'équipe française avait dressé le bilan médical de la journée. "Warren Barguil présente des plaies superficielles sur l'ensemble du dos, ainsi qu'une contusion de la cheville droite et de gros hématomes au niveau du fessier et des ischios", avait précisé Arkea-Samsic.

Un autre de ses coureurs, Nacer Bouhanni, a été touché lui aussi dans la 13e étape. "Il ne souffre d'aucune fracture. Il présente des contusions dorsaux-lombaires, ainsi que des brûlures au niveau du genou, des mains et du fessier", selon le bilan de son équipe.