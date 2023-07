Tour de France: "C’est inadmissible!", la grosse colère de Guimard contre les motos qui ont faussé la course

Le consultant RMC Sport Cyrille Guimard ne décolère pas après que des motos ont faussé la lutte entre Tadej Pogacar, auteur d’une attaque avortée, et le maillot jaune danois Jonas Vingegaard au sommet du col de Joux Plane, samedi lors de la 14e étape du Tour de France.

En colère Cyrille Guimard. Comme tous les amoureux de vélo, le membre de la Dream Team RMC Sport reste frustré par l’issue de la 14e étape du Tour de France (victoire de Carlos Rodriguez) samedi à Morzine. A l’origine de son courroux, les motos à l’avant qui ont empêché Tadej Pogacar de poursuivre son attaque sur Jonas Vingegaard, son rival, à quelques mètres du sommet du col de Joux Plane où des bonifications étaient en jeu.

"Je suis remonté après les événements qui se sont passés au sommet de Joux Plane et dans la descente, s'est fâche le "Druide" sur l'antenne RMC. Il parait qu’on avait mis des matelas (pour éviter des chutes graves, ndlr) et la course a été faussée par les motos! Par toutes les motos!"

>> Ecoutez la radio digitale 100% Tour de France

"C’est de la responsabilité des commissaires et de la direction de course"

Pour le consultant RMC Sport, les responsables sont trouvés: "C’est de la responsabilité des commissaires de course et de la direction de course qui n’ont pas été capables de gérer la fin de course pour qu’elle soit équitable, régulière et non-dangereuse. Ce qui s’est passé est inadmissible! On est dans le dernier kilomètre, il y a des règlements. Les motos et les véhicules qui sont à l’avant doivent prendre de l’avance. Là on a une attaque de Pogacar, et au bout de 40m, il est obligé de serrer les freins pour ne pas rentrer dans le cul des motos! C’est inadmissible! A la sortie, le classement en haut n’est pas le classement qu’il y aurait dû y avoir."

Et Cyrille Guimard de conclure: "Les commissaire doivent sentir la cours !"