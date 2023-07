Tour de France: Rodriguez triomphe à Morzine, Vingegaard résiste à Pogacar après une étape d’anthologie

A l"issue d'une 14e étape complètement folle qui avait débuté par une chute collective et l’abandon de Romain Bardet, l’Espagnol Carlos Rodriguez s'est imposé samedi à Morzine pour la première journée dans les Alpes. Tadej Pogacar termine 2e devant Jonas Vingegaard, qui conserve son maillot jaune et reprend une seconde à son rival. Mais on retiendra aussi les motos qui ont fait avorter une attaque du Slovène au sommet du Joux Plane.

Quel spectacle. Ce Tour de France 110e Tour de France tient décidément toutes ses promesses. Si Carlos Rodriguez s’est adjugé la victoire lors de cette première 14e étape dans les Alpes samedi à Morzine, on retiendra une fois encore le duel d’anthologie entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, respectivement 2e et 3e, roue dans roue pour cette première course dans les Alpes.

Mais avant de passer la ligne d’arrivée, on n’oubliera pas que le Slovène, a attaqué plusieurs fois le Danois dans le col de Joux Plane. La polémique n’a pas fini d’enfler après que des motos l’ont empêché de distancer le maillot jaune à quelques mètres du sommet. Dur à avaler pour le double tenant du titre qui perd une seconde au classement général (il est à 10’’), handicapé par le jeu des bonifications.

Et les motos "s'invitèrent" dans le duel Pogacar-Vingegaard

Cette ascension de Joux Plane était annoncée comme le juge de paix. Le spectacle fut au rendez-vous. A un peu plus de 3km du sommet Tadej Pogacar place une première banderille. Jonas Vingegaard revient. La 2eme attaque du Slovène, proche du sommet, est avortée à cause… des motos qui bouchent le passage et empêchent Pogacar de distancer son rival. Le Danois en profite pour passer le col en tête avant la descente vers Morzine. Rejoints par Carlos Rodriguez et Adam Yates, les deux cracks se contentent des places d’honneur tandis que le coureur Ineos Grenadiers, grand vainqueur du jour, en profite pour monter sur la 3e marche du podium provisoire.

Chute massive et abandon de Bardet

Avant la bagarre dans le col de Joux Plane, cette 14e étape avait été marquée par une hécatombe d’abandons. D’abord lors d’une énorme chute collective qui a entraîné la neutralisation de la course durant environ une demi-heure. Quelques minutes plus tard, c’était au tour du Français de Romain Bardet de chuter et de jeter l’éponge. Au total, sept coureurs dont Louis Meintjes (13e du général), ou Ruben Guerrero (25e) ont quitté la Grande Boucle.