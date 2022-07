Tour de France: "Ça me donne des idées", Pinot positive après sa quatrième place

Malgré un gros numéro dans le final, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a dû se contenter de la quatrième place ce dimanche lors de la neuvième étape du Tour de France. Un résultat plus qu'encourageant pour le Franc-Comtois, optimiste pour les deux semaines à venir.

Bien sûr, Thibaut Pinot ne prend jamais le départ d’une étape du Tour de France pour se contenter d’une quatrième place. Mais au moment de franchir la ligne ce dimanche à Châtel, en Haute-Savoie, l’heure n’était pas aux regrets pour le Franc-Comtois. Battu par le Luxembourgeois Bob Jungels après un sacré bras de fer, mais aussi par les Espagnols Jonathan Castroviejo et Carlos Verona qui l’ont doublé dans le final, il aurait pu être abattu et frustré par son résultat. C’est un tout autre sentiment qui l’animait. Il était surtout rassuré par son état de forme, lui qui a été touché par le coronavirus peu de temps avant le départ du Tour, et déjà tourné vers l’avenir.

"C’était un combat, une belle lutte à distance. J’y ai cru, mais il manquait un peu de pourcentages qui auraient pu me permettre de combler l’écart un peu plus rapidement avec mes qualités de grimpeur. C’est la course, Jungels a été fort et il mérite sa victoire. On me donnait les écarts, mais j’ai compris que ça allait être compliqué. Il est plus puissant que moi sur le plat, il a repris du temps sur les passages un peu moins difficiles. Boucher deux minutes, ça demande beaucoup d’efforts. Je l’ai payé un peu sur la fin. C’est la première journée du Tour où je me sens à peu près bien, ça me donne des idées pour la suite", a-t-il confié au micro de RMC Sport.

Membre de l’échappée du jour, comme Jungels, Pinot est parti en contre à 18 kilomètres pour tenter de revenir sur le rouleur de l’équipe AG2R Citroën. L’écart est un temps passé sous les vingt secondes, mais il n’a jamais pu être comblé. Ce n’est peut-être que partie remise.

Madiot : "Thibaut refait surface"

"Il a tout donné, on va retrouver bientôt du grand Thibaut. Il a des restes du Covid-19, le voir à ce niveau c'est donc déjà pas mal. Je pense qu'il va être revanchard", promet David Gaudu, qui a endossé cette année les responsabilités habituellement réservées à son aîné, et qui continue de s'accrocher à sa cinquième place au général. Pointé à la 24e place, à dix minutes du crack slovène Tadej Pogacar, Pinot aura lui toute latitude dans les jours à venir pour retenter sa chance au sein d'une échappée. "C'était un peu juste pour lui aujourd'hui. Jungels a bien géré la partie dans la vallée. Ce n'était pas assez raide pour que Thibaut puisse rentrer. Mais il y a de la satisfaction, l'équipe a bien fonctionné. Thibaut refait surface. Est-ce qu'on le reverra à l'attaque sur ce Tour de France ? J'espère, je pense", assure Marc Madiot, son manager chez Groupama-FDJ.

"Thibaut a retrouvé l'envie de se faire plaisir, et cette envie est chaque fois un peu plus forte. Il n'y a pas d'aigreur dans son état d'esprit. Il est vraiment là pour chercher du plaisir", renchérit Philippe Mauduit, directeur sportif de la Groupama-FDJ. Il reste deux semaines à Pinot pour confirmer ses bonnes sensations. L'objectif est clair : décrocher une quatrième victoire d'étape sur le Tour après 2012, 2015 et 2019.