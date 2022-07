Tour de France (9e étape): la victoire pour Jungels après un super numéro, la frustration pour Pinot

Parti à 60 kilomètres de l'arrivée, Bob Jungels (AG2R-Citroën) a résisté à l'attaque de Thibaut Pinot pour remporter en solitaire la 9e étape du Tour de France entre Aigle et Châtel ce dimanche. Au classement général, Tadej Pogacar reste en jaune après avoir gratté trois secondes sur les autres favoris.

Thibaut Pinot y a cru jusqu'au bout. Dans l'échappée matinale au départ d'Aigle, le Français de la Groupama-FDJ a voulu contrer l'attaque de Bob Jungels dans la montée du Pas de Morgins mais le Franc-Comtois n'a rien pu faire face au coureur d'AG2R, qui a résisté jusqu'à l'arrivée à Châtel les Portes du Soleil après 193 kilomètres d'effort pour lever les bras en solitaire ce dimanche. Derrière le Luxembourgeois, Jonathan Castroviejo (INEOS) et Carlos Verona (Movistar) complètent le podium. Au bout de l'effort, Pinot prend finalement la 4e place.

L'échappée a mis du temps pour se détacher

Dans le fief de l'Union cycliste internationale, les coureurs ont montré quelques signes de fatigue à la veille de la deuxième journée de repos. L'échappée a d'ailleurs mis du temps à se former, le peloton roulant à vive allure dans la première heure de course. Un groupe de 21 a fini par se détacher, dans lequel figuraient notamment le maillot vert Wout van Aert ou les Français Thibaut Pinot, Warren Barguil et Franck Bonnamour.

Le groupe s'est effrité dans les montées du col des Mosses et du col de la Croix, le premier haut sommet de cette Grande Boucle. C'est le moment choisi par Bob Jungels de tenter un numéro en solitaire et garder une marge de 2'20" sur le peloton, où les favoris n'ont pas bougé le petit doigt. Au contraire de Thibaut Pinot, bien décidé à passer à l'acte dans les pentes du Pas de Morgins. Très à l'aise, le coureur de la Groupama-FDJ a accéléré pour rattraper l'homme de tête.

Pogacar grignote

Pourchassé par les Espagnols Castroviejo et Verona, le Français a tenu bon dans la descente, avant de craquer dans les derniers hectomètres face au binome pour échouer au pied du podium, juste devant Tadej Pogacar, venu sprinter avec Jonas Vingegaard pour gagner trois secondes sur les principaux favoris (Thomas, Yates, Mas, Quintana, Bardet, Gaudu...).

Au classement général, le double vainqueur du Tour reste maillot jaune, 39 secondes devant Vingegaard (Jumbo-Visma) et 1'17" devant Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers). Après une première étape alpestre, les coureurs seront au repos lundi, avant de reprendre la route des Alpes depuis Morzine. Dans un premier temps, les coureurs se dirigeront au Lac Léman. Longue de 19,2 kilomètres, l'ascension finale vers l'altiport de Megève pourrait être le théâtre d'une bataille entre favoris.