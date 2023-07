Tour de France: caravane qui cale, motos bloquées... les images folles de la pagaille dans le Col de la Loze

Des images sur les réseaux sociaux et des explications de la chaîne NBC permettent de mieux comprendre l'incident survenu dans le col de la Loze (17e étape), avec Thibaut Pinot et Jonas Vingegaard gênés par des motos à l'arrêt.

L'embouteillage de véhicules dans le col de la Loze était manifestement très prévisible. Lors de l'ascension phare de l'étape reine du Tour de France, Jonas Vingegaard et Thibaut Pinot ont été tour à tour gênés par des motos et des voitures de l'organisation à l'arrêt. Après l'arrivée, le jury des commissaires a prononcé l'exclusion de la moto France Télévisions de Thomas Voeckler pour la 18e étape. Motif: "non-respect du cahier des charges presse avant le sommet du col de la Loze".

La caravane publicitaire a eu du mal

Mais avant le passage des coureurs, plusieurs indices semblaient annonciateurs de cet incident. Dans cette montée étroite qui compte notamment une pente ultra-raide à 24%, et compte tenu de la présence accrue de spectateurs qui oblige à avancer à vitesse très réduite, plusieurs véhicules de la caravane publicitaire (qui précède le peloton) ont calé. Des images disponibles sur les réseaux sociaux attestent de ces problèmes. Elles montrent aussi que des véhicules ont eu besoin de l'intervention des spectateurs pour redémarrer.

"C'était inévitable"

La chaîne américaine NBC s'était inquiétée de cette montée avec les véhicules dès la veille de l'étape. L'un de ses consultants, l'ancien coureur américain Christian Vande Velde, suit le Tour depuis une moto. "C'était fou", raconte-t-il, sans être surpris de ce qui s'est passé.

"C'était l'anarchie et tout ce qui aurait pu mal tourner a mal tourné, constate-t-il. Et vous savez, si vous repensez à ce à quoi cela allait ressembler, c'est tout à fait logique. C'était inévitable."

Une voiture officielle également responsable?

Aussi, Christian Vande Velde rejette la faute sur l'une des "voitures rouges" appartenant à l'organisation de la course. Il déplore leur placement derrière les motos qui ont calé: "Une de ces voitures a décidé que c'était un bon endroit pour se mettre, sur le côté gauche, et ça a coincé tout le monde. Il n'y avait donc nulle part où aller, à part peut-être un demi-pied entre moi, la moto et la voiture rouge. (...) Le maillot jaune est arrivé et il a dû contourner la voiture sur la pointe des pieds."