Tour de France: les images folles de Pinot bloqué dans le col de la Loze à cause des voitures et des motos

Thibaut Pinot a dû mettre pied à terre dans les terribles pentes du col de la Loze ce mercredi lors de la 17e étape du Tour de France. À l’arrivée, le grimpeur de la Groupama-FDJ a ensuite poussé un gros coup de gueule contre les motos.

Il a dû mettre pied à terre et couper son effort dans l’une des ascensions les plus effrayantes de la Grande Boucle. Alors qu’il s’approchait du sommet du col de la Loze ce mercredi lors de la 17e étape du Tour de France, Thibaut Pinot a été contraint de s’arrêter en plein milieu de la route.

En cause: un incident avec une moto quelques mètres plus haut, dans l’un des virages du col de la Loze. Alors qu’un deux-roues s’est stoppé net en plein milieu, bloquant notamment Jonas Vingegaard, qui précédait Pinot, un embouteillage s’est créé. Impuissant, Pinot doit s’arrêter derrière plusieurs véhicules et, comme le montrent des images qui circulent sur les réseaux sociaux, attendre une quinzaine de secondes avant de reprendre son effort.

"Une moto aurait pu me tomber dessus, c'était honteux"

"Dégoûté, sinon je gagnais facile", s’est amusé le coureur français sur Instagram en partageant une vidéo de l’incident. Au final, Pinot est arrivé 11e de l’étape, à 3’55” du vainqueur du jour, Felix Gall, et 2’03” de Vingegaard.

Thibaut Pinot réagit à l'incident avec la moto dans les pentes du col de la Loze sur la 17e étape du Tour de France, le 19/07/2023 © Instagram

S’il préférait en rire sur ses réseaux sociaux quelques heures plus tard, le Français était tout de même passablement agacé à l’arrivée de l’étape. "Ce qui m'a le plus choqué, c'est la course arrêtée à cause des motos et de la voiture. Une moto aurait pu me tomber dessus, c'était honteux, a pesté l'un des chouchous du public tricolore. Je suis resté bloqué au moins 30 secondes, surtout j'avais les motos qui me tombaient dessus. C'était n'importe quoi! C'était tellement raide, certaines motos ont dû caler. On laisse passer les voitures, alors qu'il y a 15 secondes entre les groupes... Il y a des choses que je ne comprends pas."