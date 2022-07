Tour de France: "Ce n'est pas tabou", Hidalgo confirme que l'édition 2024 pourrait ne pas arriver à Paris

Alors que le Tour de France 2022 vient de s'achever sur les Champs-Elysées, la question de l'arrivée de l'édition 2024, juste avant les JO de Paris, fait débat. Et la maire de la capitale, Anne Hidalgo, laisse entendre qu'une petite révolution pourrait avoir lieu, le temps d'un été.

Il y a eu Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine) au début du XXe siècle, il y a eu le vélodrome du Parc des Princes pendant des décennies, puis celui de la Cipale, au Bois de Vincennes, dans les années 1960-1970. Mais depuis 1975, chaque année sans exception, le Tour de France se termine sur les Champs-Elysées, au coeur de Paris. C'était le cas ce dimanche avec la victoire de Jasper Philipsen, et ce sera encore le cas l'été prochain. Avant une petite révolution en 2024 ? C'est la question.

Début juin, la Gazzetta dello Sport évoquait une possible arrivée du Tour à Nice dans deux ans, en raison... des Jeux olympiques. Les JO 2024 de Paris débutant le 26 juillet, une arrivée du Tour sur les Champs quelques jours avant risquerait de poser des problèmes organisationnels. Ce qu'a confirmé Anne Hidalgo ce dimanche.

"On trouvera une solution"

Interrogée par Le Parisien, la maire de Paris a confirmé - sans en dire trop - que le Tour de France 2024 pourrait s'achever en dehors de la capitale. "On verra, explique-t-elle. C’est un sujet dont on parle avec Christian Prudhomme. C’est un sujet important. L’arrivée du Tour coïncidera quasiment avec l’ouverture des Jeux olympiques. On travaille ensemble en bonne intelligence aux solutions alternatives. Mais on communiquera avec Christian Prudhomme. On est pragmatique. On trouvera une solution. L’ouverture des Jeux, c’est le 26 juillet 2024. Cela signifie que pendant les semaines qui précèdent, la place de la Concorde devra s’organiser. La question de l’absence des Champs-Elysées sur le Tour n’est pas taboue. On communiquera en temps voulu."

Mi-juin, Prudhomme avait lui-même reconnu à demi-mot qu'un scénario hors-Paris était envisagé, ou envisageable. "Aujourd'hui, rien n'est décidé", avait confié le patron du Tour, questionné par l'AFP en marge de la remise du label "Ville à vélo du Tour de France" à Paris. Et d'ajouter: "La question de la juxtaposition des Jeux olympiques et de l'arrivée du Tour de France en 2024 n'est pas illégitime. Il y aura peut-être des choses à étudier, sûrement même qu'on va travailler là-dessus."