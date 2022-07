Tour de France: la 19e étape à son tour neutralisée après une action de militants écologistes

Plusieurs citoyens, soutenant le mouvement de résistance civile Dernière Rénovation, ont provoqué ce vendredi la neutralisation pendant quelques minutes de la 19e étape du Tour de France - pour la troisième fois depuis le départ de la Grande Boucle. Le mouvement, qui a des revendications écologiques, promet de nouvelles actions.

Pour la troisième fois lors de cette édition, le Tour de France a été perturbé par des manifestants. A l'occasion de la 19e étape ce vendredi entre Castelnau-Magnoac et Cahors, la neutralisation de la course a duré plusieurs minutes.

L'épreuve avait déjà été stoppée durant 12 minutes lors de la 10e étape en direction de Megève. Dimanche dernier, des manifestants avaient aussi bloqué la route mais la course n'avait pas été neutralisée. Cette fois, les coureurs ont été de nouveau obligés de s'arrêter, le temps que les forces de l'ordre interviennent. Les images de l'incident n'ont pas été montrées par la réalisation de la Grande Boucle.

>>> La 19e étape du Tour de France en direct

Dernière rénovation promet de nouvelles actions

Il restait près de 157 kilomètres ce vendredi au moment où les manifestants se sont mis en plein milieu de la route. Cinq coureurs se trouvaient dans l'échappée et ont été contraints de mettre le pied à terre, tout comme le peloton. Les organisateurs ont figé les écarts pour relancer la course, dans un départ-arrêté.

Le groupe de militants écologistes Dernière rénovation a une nouvelle fois revendiqué l'action. "Le Tour de France a de nouveau été interrompu à la 19e étape entre Castelnau-Magnoac et Cahors par des citoyennes et citoyens soutenant Dernière Rénovation, écrit-il. L'action d'aujourd'hui est la troisième d'une série d'actions perturbatrices qui se poursuivront jusqu'à ce que le gouvernement s'engage de manière crédible et efficace à isoler nos bâtiments. Bien que nous regrettons d’incommoder ainsi cette compétition sportive et nos concitoyens, nous devons faire plier le gouvernement afin qu’il respecte les engagements qu’il s’est lui-même fixés."