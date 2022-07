Tour de France: coéquipier de Pogacar, Majka peut continuer malgré un test positif au Covid

La formation UAE Emirates a confirmé ce mardi le test positif au Covid de Rafal Majka. Le grimpeur polonais, principal soutien de Tadej Pogacar en montagne, pourra continuer le Tour de France en raison d'une charge virale faible.

L'étau se ressere autour de Tadej Pogacar. Après le test positif au Covid ce samedi du Norvégien Vegard Stake Laengen, c'est le grimpeur néo-zélandais George Bennett qui a été infecté ce lundi. Lors des tests internes effectués par la formation UAE Emirates, Rafal Majka a été aussi testé positif. Mais le Polonais pourra continuer la course.

"Il est asymptomatique et l'analyse de sa PCR a montré qu'il avait un très faible risque d'infectiosité"

Rafal Majka a bien pris le départ de la dixième étape du Tour de France ce mardi, au contraire de George Bennett. Le protocole de l'UCI a permis à Majka de passer entre les gouttes, grâce à une charge virable faible. Geoffrey Bouchard, Guillaume Martin et Luke Durbridge n'avaient pas eu cette chance, eux qui ont quitté la course en raison d'une viralité au-dessus du seuil fixé.

"Conformément à nos protocoles internes, Rafal Majka a été testé pour le Covid-19 et a renvoyé un résultat positif ce matin, a confirmé le médecin de la formation UAE Emirates. Il est asymptomatique et l'analyse de sa PCR a montré qu'il avait un très faible risque d'infectiosité, similaire au cas de Bob Jungels plus tôt dans la course. Conformément au protocole, nous l'avons signalé à l'équipe médicale de l'UCI ce matin, qui a autorisé Rafal à prendre le départ juste avant le départ de la course. Nous sommes conscients du tableau clinique de Rafal et nous suivons de près sa situation."

Tadej Pogacar ne compte donc plus que cinq coéquipiers pour les deux semaines de course restantes. Reste à savoir aussi le maillot jaune pourra échapper au Covid. Déjà vainqueur de deux étapes sur cette édition, Pogacar laissant entendre ces derniers jours sa crainte que le Covid ruine ses espoirs de triplé au classement général.

Pour rappel, l'UCI impose deux tests durant le Tour de France, effectués sur chacune des journées de repos. Il est recommandé aussi aux équipes de réaliser des tests tous les deux à trois jours. C'est sur la base de ces tests internes que Tadej Pogacar a perdu deux coéquipiers. Lundi, l'UCI avait annoncé que l'ensemble du peloton était négatif au Covid.