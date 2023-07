Tour de France: "Comme si j’avais gagné…", Pogacar raconte son explosion de joie pour Yates sur la ligne

Troisième de la première étape du Tour de France, le Slovène Tadej Pogacar savoure le triomphe de son équipier Adam Yates samedi à Bilbao. D'autant que le double vainqueur du Tour de France et son équipe UAE Emirates ont fait forte impression dans le Pays basque.

Sur la ligne d’arrivée, il a levé les bras comme s’il venait de remporter la 1ere étape. Douze secondes avant Tadej Pogacar, c’est pourtant son équipier chez UAE Emirates Adam Yates qui a triomphé à Bilbao devant son frère jumeau Simon.

"C'est une victoire d'équipe et c'est comme si j'avais gagné, c'est un sentiment encore meilleur", a déclaré le Slovène, double vainqueur de la Grande Boucle, au micro de France 2. Troisième dans le Pays basque, Pogacar était aux anges à l’arrivée: "Toute l'année, les gars travaillent pour moi, et là, que ce soit Adam qui a une opportunité et qu'il la saisisse avec la victoire et le maillot jaune, c'est un rêve d'équipe qui se concrétise."

"Tactiquement, dans l'exécution c'était parfait"

S’il se réjouit de la victoire de son équipier, Pogacar a montré d’entrée qu’il répondait présent à la bagarre. Cette démonstration de force des UAE est de bon augure pour la suite du Tour, surtout en vue de leur duel avec Jumbo-Visma de Vingegaard, neuvième à Bilbao: "Je me sentais bien, le moteur se lance, c'est le premier jour, la dernière ascension était vraiment très dure mais j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire, Adam a saisi sa chance au sommet et c'était bien. Tactiquement, dans l'exécution c'était parfait, on était à fond dans l'ascension donc arrivés au sommet, on était fatigué. C'était parfait pour Adam qui a pu se lancer, Jonas (Vingegaard) attendait ses coéquipiers, ils n'ont pas pu revenir et on a pu gagner." Deuxième étape dimanche avec 208 km entre Vitoria-Gasteiz et Saint-Sebastien.