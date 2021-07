Tour de France: des signes de commotion cérébrale pour Kragh Andersen

Contraint d'abandonner ce samedi après une grosse chute la veille, lors de la 13e étape du Tour de France, Soeren Kragh Andersen souffre d'une commotion cérébrale, selon l'équipe DSM.

Le Danois Soeren Kragh Andersen (DSM), qui a montré des signes de commotion cérébrale après sa chute dans la 13e étape, a abandonné le Tour de France ce samedi avant le départ de Carcassonne. Vainqueur de deux étapes l'an passé, il a été pris, en même temps qu'une bonne vingtaine de coureurs, dans la chute survenue vendredi à quelque 65 kilomètres de l'arrivée à Carcassonne.

"Il n'était plus apte à courir"

Le Français Warren Barguil (Arkea-Samsic), qui est tombé lui aussi, a renoncé à poursuivre le Tour, samedi matin, avant le départ de la 14e étape. Trois coureurs, l'Allemand Roger Kluge (Lotto), le Britannique Simon Yates et l'Australien Lucas Hamilton (BikeExchange), ont abandonné lors de la 13e étape après cette chute massive.

"Nous avons surveillé de près Soeren (Kragh Andersen) pendant la soirée et nous avons très rapidement décidé qu'il n'était plus apte à courir après avoir vu des signes de commotion cérébrale", a expliqué le médecin de l'équipe DSM, Camiel Aldershof. "Soeren va maintenant prendre une période de repos complète et nous continuerons à évaluer ses progrès, avant d'envisager son retour sur le vélo."

Les deux abandons enregistrés samedi matin laissent le peloton du Tour à 149 coureurs sur 184 au départ de Brest.