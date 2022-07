EN DIRECT - Tour de France: suivez la 13e étape, avec un match entre sprinteurs et baroudeurs

Bienvenue sur RMC Sport pour suivre en direct commenté la 13e étape du Tour de France entre Borug d'Oisans et Saint-Etienne, où on pourrait assister à un sprint. Néanmoins, il faudra être en mesure de contrôler l'échappée, qui trouvera un terrain propice, d'autant plus avec la fatigue qui s'installe dans le peloton à l'issue de la traversée des Alpes.