Tour de France: "En forme", Gaudu ne comprend pas la différence de niveau avec le duo Vingegaard-Pogacar

Neuvième du classement général du Tour de France, loin de la 3e place qu’il visait avant le départ, David Gaudu se dit pourtant "en forme." Après avoir profité de sa journée de repos ce lundi, le leader de la formation Groupama-FDJ veut briller lors des dernières étapes de la Grande Boucle.

"On ne s’attendait pas à une semaine aussi dure." David Gaudu savoure sa journée off sur le Tour de France ce lundi. Le leader de l’équipe Groupama-FDJ a dû revoir ses ambitions à la baisse après avoir fait de la 3e place sur le podium son objectif. Incapable de rivaliser avec les ténors, le coureur breton pointe à la 9e place du classement général à 14’07 du maillot jaune Jonas Vingegaard.

Un écart d’autant plus surprenant que le Français, 2e de Paris-Nice, avait terminé devant le Danois (et derrière Pogacar) : "Je n’ai pas d’explication, il va falloir lui demander sa préparation, quel niveau il avait à Paris-Nice, commente David Gaudu. Moi je sais que je suis en forme. Même si je sais que j’ai de gros passages à vide, ça tient et il ne faut pas baisser les bras."

>> La radio digitale 100% Tour de France

Emballé par le contre-la-montre

Impuissant depuis le début du Tour, le grimpeur reconnaît une certaine forme de découragement : "On se dit : 'Mince, je suis en forme, je ne comprends pas.' Après il faut savoir souffler et prendre du recul sur sa performance. Parfois des coureurs craquent comme hier (dimanche). Alors peut être que ce sera une troisième semaine de folie où tout le monde craque. Mais j’ai envie de me faire plaisir sur cette troisième semaine."

Cela débutera dès mardi avec un contre-la-montre de 22km entre Passy et Combloux : "Je vais essayer de faire un bon chrono, il me plaît, c’est un chrono en bosses. Je veux être content de moi", conclut-il.