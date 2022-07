Tour de France femmes (6e étape): une nouvelle victoire en patronne pour la maillot jaune Marianne Vos

Marianne Vos a remporté ce vendredi la sixième étape du Tour de France entre Saint-Dié-des-Vosges et Rosheim, en terres alsaciennes. C'est le deuxième succès de la Néerlandaise, qui porte en plus le maillot jaune.

La patronne, c'est elle. Après avoir déjà levé les bras à Provins lundi, Marianne Vos a remis ça ce vendredi pour remporter au sprint la sixième étape du Tour de France, disputée entre Saint-Dié-des-Vosges et Rosheim, dans le vignoble alsacien. Il s'agit donc de son deuxième succès sur ce Tour. La Néerlandaise de la Jumbo-Visma en profite pour conserver son maillot jaune de leader.

Le joli numéro de Marie Le Net

Sur un tracé exigeant, l'échappée a longtemps résisté mais n'a pu tenir jusqu'au bout. La championne de France Audrey Cordon-Ragot (Trek-Segafredo) en aura profité pour se montrer à l'avant. Tout comme Marie Le Net, la coureuse de 22 ans de l’équipe FDJ-Suez-Futuroscope, qui a même placé une attaque dans la côte de Boersch (2,2 km à 4%), la dernière difficulté du jour. Après un beau numéro en solitaire, la Bretonne a été reprise par le peloton à cinq kilomètres de l'arrivée.

Cette étape a aussi été marquée par la chute de Lorena Wiebes dans une descente, à 21 kilomètres de l'arrivée. La Néerlandaise de 23 ans (Team DSM), double vainqueure d'étapes sur ce Tour, s'est retrouvée à terre dans un virage. Elle a pu repartir mais semblait marquée sur tout le côté droit, avec la cuisse enflée et le coude ensanglanté.

Samedi, la septième et avant-dernière étape proposera un parcours corsé de 128,6 kilomètres dans les Vosges entre Sélestat et Le Markstein. Un premier rendez-vous en montagne avec trois ascensions au programme : le Petit Ballon (9,3 km à 8,1% de pente moyenne), le col du Platzerwasel (7,1 km à 8,3%) et le Grand Ballon (13,5 km à 6,7%), la plus longue montée proposée cette année. La lauréate de ce Tour sera couronnée le lendemain au sommet de la Super Planche des Belles Filles.