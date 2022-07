Tour de France Femmes: largement au-dessus sur le sprint, Wiebes décroche sa deuxième victoire d'étape

Ce jeudi, l'étape la plus longue du Tour de France Femmes, à travers la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges, a été remportée au sprint par la Néerlandaise Lorena Wiebes. Il s'agit de sa deuxième victoire d'étape.

C’était l’étape la plus longue de ce premier Tour de France femmes. Ce jeudi, au lendemain d'une journée éprouvante sur les chemins blancs, le peloton a eu droit à un tracé de 175,6 kilomètres entre Bar-le-Duc et Saint-Dié-les-Vosges, à travers la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges.

C’est la Néerlandaise Lorena Wiebes (Team DSM) qui l’a emporté au sprint, elle qui avait déjà levé les bras sur les Champs-Elysées le premier jour. Elle a devancé l'Italienne Elisa Balsamo (Trek-Segafredo). Troisième, la Néerlandaise Marianne Vos (Jumbo-Visma) préserve sa tunique jaune à l’issue de cette cinquième étape.

Une Française reprise dans le final

Cette étape a surtout été marquée par une chute massive survenue à 45 kilomètres de l’arrivée. Plusieurs dizaines de coureuses sont allées à terre, et de nombreux vélos se sont empilés les uns sur les autres. Une image impressionnante. Dans le chaos, Emma Norsgaard, la Danoise de la Movistar, a été la plus malheureuse. Inconsolable, elle est restée au sol de longues minutes, avant d’abandonner, visiblement touchée à l'épaule gauche et aux cervicales.

La jeune française Victoire Berteau (Cofidis), elle, a un temps cru à une victoire de prestige. Membre de l'échappée du jour, la coureuse de 21 ans n'a été reprise qu'à deux kilomètres de l'arrivée en compagnie de la Chypriote Antri Christoforou.

Vendredi, la sixième étape proposera un parcours de 128 kilomètres qui devrait user les organismes les plus fatigués, entre Saint-Dié-des-Vosges et Rosheim dans le vignoble alsacien.