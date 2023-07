Tour de France femmes: Juliette Labous a le podium "dans un coin de la tête"

Quatrième au classement général l’an dernier sur le Tour de France féminin, Juliette Labous, de la Team DSM, rêve de podium cette année sur la Grande Boucle qui débute ce dimanche. Avec de bons résultats dernièrement, notamment une deuxième place sur le Giro Donne, la coureuse se présente reboostée et confiante.

Juliette Labous, comment vous sentez-vous à quelques heures du départ de ce Tour de France Femmes ?

Je suis motivée, je suis prête. Les dernières courses se sont très bien passées. Je suis super excitée. Et surtout enthousiaste à l’idée de commencer.

Vous avez terminé à la deuxième place sur le Giro, est-ce que ça vous donne confiance pour ce Tour ?

Oui, ça met en confiance totalement. Avant le Giro, je ne l’étais pas forcément en raison de ma forme. Ça m’a complètement rassurée. Et c’est de bon augure pour cette semaine.

Est-ce qu’au contraire ça ajoute de la pression ?

Non, je ne pense pas. Ça me donne confiance et me motive pour la suite. C’est plus dur d’avoir fait un moins bon Giro et de ne pas être rassuré sur sa forme. Là au moins, ça enlève un peu de stress et des doutes. C’est mieux pour moi.

Quels sont vos objectifs sur ce Tour de France ?

Me faire plaisir, tout donner, ne pas avoir de regret. Et avoir un bon résultat, ça serait vraiment exceptionnel. Après forcément, j’ai le podium dans un coin de ma tête, ça serait donc un bel accomplissement à la fin de la semaine (elle avait terminé 4e l’année dernière au classement général).

Cette année, il y a cette arrivée au Tourmalet, une étape mythique…

Ça l’est effectivement. C’est notre première arrivée en altitude dans un col pyrénéen très connu. C’est super et ça donne envie.

Que faut-il espérer de votre équipe ?

Je pense qu’il faut prendre au jour le jour. Il peut se passer beaucoup de choses sur chaque étape. Donc il faudra être attentives et pourquoi pas tenter sa chance quand il y aura des opportunités. Mais avec des risques mesurés aussi pour ne pas tout perdre avant samedi (étape du Tourmalet).

Est-ce un piège ces étapes de montagne pour vous ?

Je pense que ça va permettre d’avoir du spectacle. En tant que coureuse du général ça peut être un peu plus piège, mais je pense que c’est bien pour le public. Je suis contente.

On parle beaucoup du duo Van Vleuten et Vollering, est-ce que ces deux coureuses seront intouchables ou sera-t-il possible, pour vous par exemple, de venir les déloger ?

Physiquement, elles ont dominé cette année, elles sont un ton au-dessus de tout le monde. Après, on ne sait jamais sur une étape ce qu’il peut se passer.