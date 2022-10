Tour de France Femmes: départ de Clermont-Ferrand, ascension du Tourmalet... le parcours 2023 est connu

Les organisateurs du Tour de France femmes ont dévoilé ce jeudi le parcours de l’édition 2023, disputé du 23 au 30 juillet prochains. La directrice de l’épreuve, Marion Rousse, a confirmé Clermont-Ferrand comme ville du grand départ.

A l'image de Christian Prudhomme sur l'épreuve masculine, Marion Rousse a affiché un grand sourire ce jeudi lors du dévoilement du parcours du Tour de France femmes 2023 à Paris. Sous les yeux de la Néerlandaise Annemiek van Vleuten, lauréate en 2022 et championne du monde en titre, la directrice de la course a présenté le tracé des huit jours de course (du 23 juillet au 30 juillet) dont le grand départ sera donné à Clermont-Ferrand. Un an après sa grande résurrection, le Tour de France femmes s'offre une grande première avec un départ dans une ville de province. L'arrivée, une semaine plus tard, se fera sur un contre-la-montre final, "une nouvelle nouveauté", dans la ville de Pau.

"Il y aura deux massifs montagneux. On partira de Clermont-Ferrand donc il y aura le Massif central puis les Pyrénées avec le Tourmalet, a détaillé Marion Rousse aux médias en marge de cette présentation. Les deux premiers jours en partant de Clermont, évidemment on a pu faire un parcours un peu difficile dès les deux premières étapes. Donc je pense qu'il y aura déjà pas mal de spectacle. Il y en aura pour tous les goûts. Comme lors de la première étape, il y aura aussi des étapes de plat pour voir les meilleures sprinteuses et continuer à découvrir plein de personnages et plein d'athlètes différentes."

>> La présentation des Tours de France hommes et femmes 2023

Une étape comme "les classiques ardennaises"

Après une première étape, une sorte de mise en jambes promises aux équipes de sprinteuses, les organnisateurs ont voulu donner la part belle au spectacle avec des journées au tracé accidenté. Mention spéciale à l'étape la plus longue de cette Grande Boucle 2023 avec 177 kilomètres de course entre Cahors et Rodez.

"Dès le quatrième jour avec l'arrivée à Rodez, pour moi cela sera l'étape de tous les dangers, a encore analysé la patronne du Tour de France femmes. Puisque cela sera déjà une étape très longue avec 177km. Ce sera encore plus long que l'étape marathon de l'année dernière. Surtout dans les 40 derniers kilomètres, cela ne fera que monter et descendre dans les petites routes donc typé classiques ardennaises. Ce sera une première étape très dangereuse pour le classement général.

Direction les Pyrénées et le Tourmalet

Au total, les coureuses parcourront 956 kilomètres avec un accent clairement mis sur le Sud-Ouest de la France. Le peloton s'élancera ensuite à l'assaut des Pyrénées et des villes d'Albi ou Blagnac. A la veille de l'arrivée et du chrono individuel de 30km à Pau, les concurrentes auront droit à leur étape reine entre Lannemezan et le mythique col du Tourmalet à plus de 2100 mètres d'altitude. Point de passage le plus utilisé chez les hommes, le Tourmalet sera gravi pour la première fois par les femmes.

"Il y aura aussi pas mal d'étapes où il sera difficile de prévoir un scénario. Parce que des étapes toutes plates, c'est très rare sur ce tracé du Tour de France femmes, a enchaîné Marion Rousse. [...] Samedi évidemment cela sera l'étape reine avec le col d'Aspin à escalader puis tout de suite on descend et directement on va chercher le Tourmalet. On avait vraiment envie de taper un gros coup pour cette deuxième édition et d'aller sur un sommet mythique."

Les 8 étapes du Tour de France 2023

Première étape: Clermont

Deuxième étape: Clermont-Mauriac

Troisième étape: Collonge La Rouge-Montignac Lascaux

Quatrième étape: Cahors-Rodez

Cinquème étape: Onet le Chateau-Albi

Sixième étape: Albi-Blagnac

Septième étape: Lannemezan-Tourmalet

Huitième étape: Pau (contre-la-montre individuel)