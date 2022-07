Tour de France femmes: le bébé porté par Wiebes sur le podium n'était pas le sien

Apparue sur le podium du Tour de France femmes avec un bébé dans les bras, Lorena Wiebes, vainqueur de la première étape, a confirmé que le nourrisson n'était pas le sien, mais celui d'une amie, avec qui elle a fait un pari.

Lorena Wiebes a signé ce dimanche l'un des succès les plus prestigieux de sa carrière. Vainqueur de la première étape du Tour de France femmes au sprint sur les Champs-Élysées, la Néerlandaise a réalisé le coup double, en endossant le maillot jaune. Sur le podium, la coureuse de l'équipe DSM est apparue avec un bouquet dans une main, et un bébé dans l'autre. Un bébé... qui n'est pas le sien. L’enfant ne semblait pas ravi d’être là et a exprimé sa colère par des pleurs. La peluche que lui a donnée la coureuse n’a pas apaisé sa peine.

L'histoire d'un pari

Mais comment le nourrisson a-t-il atterri dans les bras de la Néerlandaise ? “J’ai fait un pari avec une amie, je lui ai dit que j’essaierai de le prendre avec moi. (...) Ce n’est pas mon bébé, sans quoi je pense que je n’aurais pas pu être ici, je pense, a-t-elle expliqué après la course. C’est une bonne amie à moi. Nous avons parié que si je gagnais l’étape et le maillot jaune, je pouvais l’emmener sur le podium. Ça a marché.”

Première femme à lever les bras sur cette édition du Tour de France, Lorena Wiebes a notamment devancé la légende Marianne Vos et la Belge Lotte Kopecky. Elle va étrenner sa tunique dorée ce lundi à l'occasion de la deuxième étape. Le peloton traversera lundi la Seine-et-Marne pour un tracé de 135 kilomètres sans difficulté particulière entre Meaux et Provins. La victoire pourrait à nouveau se jouer au sprint.