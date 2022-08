Tour de France femmes: succès d’audience pour le dénouement à la Super Planche des Belles Filles

Le dénouement du Tour de France femmes a été plébiscité par les téléspectateurs ce dimanche. Ils étaient jusqu’à 5,1 millions à suivre le sacre d’Annemiek van Vleuten à la Super Planche des Belles Filles.

Pour sa toute première édition, le Tour de France femmes a visiblement trouvé son public. Ce dimanche, France Télévisions a rencontré un succès d’audience pour le couronnement d’Annemiek van Vleuten à la Super Planche des Belles Filles, lors de la 8e et dernière étape de la Grande Boucle féminine.

Selon des chiffres communiqués par le groupe du service public, 3,3 millions de téléspectateurs ont suivi le dénouement du Tour de France femmes (30,9% de part d’audience), permettant à France 3 d’être leader sur la tranche horaire. Un pic à 5,1 millions de téléspectateurs a même été enregistré à 17h45, à l’arrivée de cette 8e étape.

Marion Rousse: "On ne connaissait pas l'engouement du public"

Invitée ce dimanche dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC, Marion Rousse, la directrice du Tour de France femmes, a tiré un bilan très positif de l'événement: “Je ne me posais pas beaucoup de questions sur le plan sportif car j’ai la chance de pouvoir commenter du cyclisme féminin tout au long de l’année. Je n’étais pas inquiète. Mais on ne connaissait pas l’engouement du public. Ils (les spectateurs) ont répondu présents.”

"C’est une année 1, on a envie de s’améliorer mais chaque chose en son temps, a poursuivi Marion Rousse sur RMC. On peut être très fier des femmes, de l’organisation. Tout le monde est ravi. Les médias nous ont beaucoup soutenu, ils en ont beaucoup parlé. Le Tour a été diffusé dans plus de 190 pays, c’est du jamais vu pour du cyclisme féminin. Il n’y avait que le Tour de France qui pouvait nous donner cette caisse de résonance. J’espère avoir donné quelques vocations aux filles qui étaient au bord des routes ou derrière leur télé. Vivement l’année prochaine."