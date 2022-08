Tour de France femmes: Van Vleuten déplore le manque de fair-play de ses concurrentes

Annemiek Van Vleuten, vainqueur du Tour de France femmes dimanche, a critiqué l’attitude de l’équipe SD Worx, qui a accéléré au moment où la Néerlandaise connaissait un souci technique.

C’est un incident finalement sans conséquence mais Annemiek Van Vleuten, vainqueur du Tour de France femmes dimanche, n’a pas franchement apprécié. Alors qu'elle avait eu un ennui mécanique, la Néerlandaise, maillot jaune sur le dos, s'est retrouvée piégée dans une cassure lors de la dernière étape.

Une situation provoquée par l'équipe SD Worx de la deuxième au classement général, Demi Vollering, qui a accéléré en tête de peloton et distancé quelques minutes Van Vleuten. Et cette dernière a déploré cette attitude.

"Je suis une coureuse qui aime le fair-play, a-t-elle confié à l’issue de la course. Comme on a vu de la part de Vingegaard avec Pogacar chez les garçons (lors de la 18e étape du Tour de France hommes, le Danois avait attendu le Slovène, son dauphin au général, victime d’une chute dans une descente, ndlr), par exemple. J'ai aimé, et les victoires ont plus de valeur avec le fair-play, oui... Peut-être que d'autres équipes voient les choses différemment et je suis très heureuse d'être à la Movistar, où on veut gagner avec fair-play."

"Certaines devraient plus regarder le Tour de France hommes"

"C'est aussi arrivé à Elisa Longo Borghini dans une autre étape, rappelle-t-elle. J'étais déçue de voir que certaines roulaient fort devant ensuite. J'étais surprise. Peut être que certaines devraient plus regarder le Tour de France hommes car gagner avec fair-play est la plus belle des manières." Cette mésaventure n’a pas suffi à lui faire perdre le Tour. Revenue sur le groupe des favorites, Annemiek Van Vleuten a finalement attaqué pour s’imposer en solitaire au sommet de la Super Blanche des Belles Filles, dimanche et sceller définitivement son sacre.