Tour de France: Gilbert révèle avoir secouru un cyclo amateur après la 17e étape

Philippe Gilbert a confié ce jeudi, avant le départ de la 18e étape du Tour de France, avoir secouru un coureur amateur ayant manqué son virage dans la descente du col du Portet, ce mercredi. Chris Froome et Christopher Juul-Jensen ont également participé à l'opération.

Cela fait partie des à-côtés du Tour de France qui échappent aux caméras de télévision. La belle histoire du jour sur la Grande Boucle vient de Philippe Gilbert, qui révèle au micro de la RTBF avoir assisté à la chute d’un coureur amateur dans la descente du col du Portet, quelques temps après avoir franchi la ligne d’arrivée en 120e position, à 31’47 du vainqueur Tadej Pogacar.

"J'ai perdu presque vingt minutes pour aider cet homme"

"Je peux vous dire qu'il se passe plein de choses dans un col!, raconte-t-il à Pau avant de s’élancer dans la 18e étape. Dans la descente, après avoir franchi la ligne d'arrivée, je suivais un cyclo, il a raté un virage et il s'est retrouvé une vingtaine de mètres plus bas. On s'est arrêté pour le secourir avec Chris Froome et Christopher Juul-Jensen".

Le champion du monde 2012 explique également avoir perdu beaucoup de temps pour aider le malheureux à se relever: "Ce sont des faits qui ne sont pas connus de la presse, mais hier j'ai perdu presque vingt minutes pour aider cet homme! On a appelé les secours car il était quand même salement amoché. Ce sont des expériences qu'on vit aussi."

Une fin de Tour discrète

95e du classeement général, avec près de trois heures de retard sur le maillot jaune, Gilbert traverse ce Tour de France sans éclat, à 39 ans, alors qu’il a déjà perdu la carte majeure de son équipe Lotto-Soudal, Caleb Ewan. Le sprinteur australien avait abandonné au terme de la 3e étape après une lourde chute à Pontivy. Avec seulement trois équipiers encore en course, le Belge tentera de rejoindre Paris bien au chaud dans l’anonymat d’un peloton qui vit de belles histoires, loin de la lumière.