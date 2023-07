Tour de France: "Il a un pète au casque!", Pérez raconte à sa manière son coéquipier Lafay

Anthony Pérez, équipier de Victor Lafay, a évoqué la personnalité et le talent de Victor Lafay, vainqueur de la deuxième étape du Tour de France dimanche, à Saint-Sébastien.

Victor l’a fait! Le coureur de la formation Cofidis a mis fin à un quinze dans de disette pour son équipe sur la Grande Boucle. Capable de jouer avec les meilleurs la veille dans la Côte de Pike, Victor Lafay a concrétisé avec ses jambes de feu dimanche en piégeant le peloton des favoris dans le dernier kilomètre de la deuxième étape du Tour de France. Preuve qu’il est capable de tout, et surtout, qu’il n’a peur de personne.

"Il a un pète au casque, il est un peu fou! Il se couche tard, se lève tard, il fait n'importe quoi et ça marche... Je ne comprends rien avec ce mec! C’est un talent, on le connaît, on sait que dans ses meilleurs jours, il est capable de nous faire des trucs incroyables. Il sent la course et quand il a des jambes comme ça, il est quasi imbattable. Chapeau à lui, franchement incroyable", savourait son coéquipier Anthony Pérez sur la ligne d’arrivée.

Quand Pérez croit plaisanter... et décrit sans le vouloir la réalité

Cofidis misait sur Guillaume Martin pour un top 10 au classement général, sur Bryan Coquard ou Ion Izagirre pour les victoires d’étape, et c’est finalement Victor Lafay qui prend la lumière. Sixième la veille, comme sur la Flèche Wallonne en avril, le coureur de 27 ans a pris tout le monde de court. Personne n’a vu venir son attaque, pas même son équipe.

"A deux kilomètres de l’arrivée, les mecs me disent dans l’oreillette, tu sais qui a gagné? Je dis ouais ouais c’est Victor (il n’en sait rien en réalité ndlr)… Ils me disent non???? Je dis mais non je déconne et là je passe la ligne d’arrivée je vois que c’est Victor ! Je dis: 'putain les cons !'", narrait encore Anthony Pérez dimanche, tout sourire devant les micros tendus des journalistes.