Tour de France (2e étape): Victor Lafay signe la première victoire française du Tour après avoir battu tous les cadors

Au lendemain de la victoire d'Adam Yates à Bilbao, Victor Lafay a levé les bras à Saint-Sébastien lors de la 2e étape du Tour de France après 209 kilomètres d'effort et une audace géniale dans le dernier kilomètre. Première victoire française sur cette Grande Boucle et pas de changement au classement général, puisqu'Adam Yates reste en jaune.

Cocorico à Saint-Sébastien. Après une première étape disputée dans les rues de Bilbao, les puncheurs étaient de nouveau attendus ce dimanche à Saint-Sébastien pour une journée aux airs de classique à l'occasion de la deuxième étape du Tour de France.

Si les frères Yates ont fait le show en ouverture de la Grande Boucle, Victor Lafay (Cofidis) a surpris les cadors en attaquant dans le dernier kilomètre et en résistant jusqu'à la ligne pour griller la politesse à Wout Van Aert et Tadej Pogacar, le deuxième vainqueur de la journée. Le double vainqueur du Tour est le nouveau dauphin d'Adam Yates au classement général après avoir pris 12 secondes de bonification (8 au sommet du Jaizkibel et 4 à l'arrivée).

Powless fait le plein de points, nouveau duel Pogacar-Vingegaard

Bien avant ce final explosif, Neilson Powless a été l'un des acteurs de ce dimanche. Parti dans l’échappée matinale en compagnie de Rémi Cavagna (Soudal-Quick Step) et Edvald Boasson-Hagen (TotalEnergies), le maillot à pois avait un objectif lors de cette étape entre Vitoria-Gasteiz et Saint Sébastien: prendre le maximum de points pour défendre sa tunique. Avec cinq difficultés répertoriées, le coureur d’EF-EasyPost est passé en tête au sommet de quatre d’entre elles (11 points), avant d’être repris par le peloton dans la montée du Jaizkibel. Mission accompli pour lui, puisque son dauphin Pogacar ne compte que 7 points dans ce classement de la montagne.

Sur les pentes du mythe de la Clasica San Sebastian, Simon Yates a décidé de tenter sa chance, comme la veille. Sauf que contrairement à la première étape, son frère jumeau Adam n’a pas suivi. Au contraire des deux favoris à la victoire finale, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, passés en tête au sommet de la dernière difficulté du jour pour ramasser des points pour le classement de la montagne et des bonifications pour le classement général.

Lafay, quel tour de magie !

Dans la descente, le duo a finalement été repris par un groupe d’une vingtaine de coureurs, où figuraient les poids lourds ainsi que David Gaudu, Romain Bardet ou encore Wout Van Aert. Mais sans Thibaut Pinot et Julian Alaphilippe, décidément en difficulté dès les premiers jours. Dans les derniers kilomètres très nerveux, les cadors du peloton ont été surpris par un tour de magie de Victor Lafay, parti en solitaire à la flamme rouge.

Déjà exceptionnel la veille pour avoir tenu le rythme de Vingegaard et Pogacar dans la côte de Pike, le coureur de la Cofidis (27 ans) a résisté au retour des TGV Van Aert et du Slovène pour signer la première victoire française de cette édition, endosser le maillot vert et mettre fin à une incroyable disette de 15 ans sans victoire pour sa formation sur le Tour. Après avoir attendu la 19e étape et un succès de Christophe Laporte à Cahors l'an dernier, les Tricolores peuvent déjà sabrer le champagne dès le deuxième jour.

Après deux premiers jours accidentés dans le pays basque espagnol, le peloton revient en France ce lundi pour la troisième étape entre Amorebieta-Etxano et Bayonne (193,5 km), où quatre difficultés (trois de catégorie 3 et une de catégorie 4) sont au programme.