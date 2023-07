EN DIRECT - Tour de France (2e étape): suivez en live la nouvelle journée de course dans le Pays basque

Vu le profil de l'étape, les meilleurs puncheurs du peloton pourraient briller ce dimanche à Saint-Sébastien. On pense notamment à Wout van Aert, ou Mathieu van der Poel, discrets samedi. Biniam Girmay pourrait aussi avoir son mot à dire, comme les sprinteurs Jasper Philipsen et Mads Pedersen s'ils passent le Jaizkibel au contact des premiers. Mais on peut aussi imaginer un Tadej Pogacar faire du Tadej Pogacar, dynamitant la course dans la dernière montée et faisant les 15 derniers kilomètres à bloc. Même si la Jumbo-Visma de Jonas Vingegaard devrait le marquer à la culotte.