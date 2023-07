Tour de France: "Il ne me croyait pas", Gaudu avait annoncé à Lafay qu'il gagnerait une étape

À l'arrivée de la deuxième étape du Tour de France, remportée par Victor Lafay (Cofidis), son compatriote David Gaudu (Groupama-FDJ) apprend qu'il lui avait prédit ce dimanche matin au moins une victoire sur la Grande Boucle.

David Gaudu l'avait senti. Le grimpeur de la Groupama-FDJ révèle dans les rues de Saint-Sébastien la discussion qu'il a eu avec Victor Lafay ce dimanche matin, quelques heures avant la victoire du coureur Cofidis sur la deuxième étape du Tour de France, lui assurant qu'il lèverait les bras sur la Grande Boucle.

"Je lui ai dit ce matin: 'Tu vas bien réussir à nous en gagner une voire deux vu comment tu marches!'"

"Victor fait un sacré numéro, chapeau et bravo à lui, félicite Gaudu à l'arrivée. Il a l'air de voler depuis hier. Je lui ai dit ce matin, on était ensemble à la signature: 'Tu vas bien réussir à nous en gagner une voire deux vu comment tu marches!' Il ne me croyait pas. Il a fait ce qu'il y avait à faire quand tout le monde s'est regardé, mais il fallait encore pouvoir le faire! Vu son attaque et comment il a tenu dans le final, franchement bravo".



"Bon bilan, juge-t-il ensuite au sujet de la course au classement général, où il figure à la 12e place, à 22 secondes d'Adam Yates. On est devant hier et aujourd'hui. Maintenant c'est focus sur les Pyrénées". Mais David Gaudu reconnaît que sa forme n'était pas étincelante ce dimanche.

"Je n'avais pas les meilleures sensations au monde"

"C'était très difficile, je n'avais pas les meilleures sensations au monde, tempère-t-il. Mais ce n'était pas l'étape que j'avais le plus dans la tête. Le but était d'arriver avec les favoris. Pour aujourd'hui, c'est contrat rempli. C'est rassurant. J'avais un petit peu moins d'implication dans la tête, ça s'est vu dans le Jaizkibel mais on a réussi à basculer".