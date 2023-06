Tour de France: "Je me dois de viser le top 3", David Gaudu confirme son objectif de podium

Lors de la conférence de presse la Groupama-FDJ ce jeudi, à deux jours du départ du Tour de France, David Gaudu a répété son objectif de terminer sur le podium. Pour cela, le Breton pourra compter sur le soutien de Thibaut Pinot.

Quatrième du Tour de France 2022, David Gaudu revient avec l'ambition de monter sur le podium en 2023. Si l'objectif a été lancé dès le début de saison, il a été assumé ce jeudi, à deux jours du départ de la course à Bilbao. Pourtant, le mois de juin n'a pas été rassurant avec un Critérium du Dauphiné difficile pour le leader de la Groupama-FDJ.

Gaudu veut s'inspirer de sa 2e place sur Paris-Nice

"Dans tous les cas, il faut y croire au podium, c'est la première chose. Si je reviens sur le Tour de France, ce n'est pas pour faire la même chose, a lancé David Gaudu en conférence de presse. On a envie de progresser et de s'améliorer d'année en année. Viser le top 3, ça ne sera pas une mince affaire. Mais je me dois de viser ça."

L'an passé, David Gaudu avait affiché à mi-parcours, lors de l'arrivée à l'Alpe d'Huez, un manque de confiance quant à sa capacité à suivre les meilleurs en montagne. Le résultat final lui a néanmoins permis de passer un cap, confirmé en mars dernier par une deuxième place derrière Tadej Pogacar et devant Jonas Vingegaard lors de Paris-Nice.

"La confiance, elle est venue naturellement grâce au Tour l'an passé. On a vu ça à Paris-Nice, j'avais cette confiance en moi même si depuis les résultats n'ont pas été les meilleurs, a reconnu le coureur de 26 ans. Il faut rester sur cette ligne de conduite de Paris-Nice et ça devrait aller."

Pinot en soutien de Gaudu

Pour cette édition, Marc Madiot a décidé d'emmener une équipe de grimpeurs autour de David Gaudu, écartant Arnaud Démare. Dimanche dernier, le grimpeur a rassuré sur sa condition en participant au sacre de Valentin Madouas sur la course en ligne des championnats de France. "J'ai très hâte que la course commence, je sais que les sensations étaient difficiles au Dauphiné. Aux championnats de France, j'ai pu m'apercevoir que les sensations étaient de retour, a indiqué Gaudu. Il faudra repartir de bon pied."

Derrière David Gaudu, Thibaut Pinot est l'autre tête d'affiche de la Groupama-FDJ, lui qui disputera son dixième et dernier Tour de France. Le Franc-Comtois connaît son rôle pour les trois semaines: "Les objectifs sont simples : aider et accompagner David Gaudu le plus loin possible, a confié le troisième du Tour 2014. S'il y a des ouvertures un jour ou l'autre, ce sera à moi de les saisir. Il y aura beaucoup d'étapes où des échappées solides vont se créer. Mais l'objectif d'abord reste David."