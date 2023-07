Tour de France: "J’ai une proche qui a eu son restaurant cassé", Louvel touché par les émeutes

Matis Louvel, 51e de la première étape du Tour de France samedi à Bilbao s'est exprimé sur les émeutes qui touchent la France depuis la mort de Nahel. Un contexte pesant même si le peloton est pour le moment en Espagne et un peu éloigné géographiquement de l'actualité. Ce qui n'empêche pas le Rouennais d'être touché personnellement par les tensions. Même s'il reste focus sur la Grande Boucle.

Pas facile d’aborder cette 110eme édition du Tour de France en Espagne alors que la France a basculé dans le chaos depuis plusieurs jours. Si la situation s’est relativement apaisée ces dernières heures sauf dans certaines villes comme Marseille, le décès tragique de Nahel, tué mardi à Nanterre par un policier, a provoqué des graves émeutes dans tout le pays.

De nombreux coureurs français ont été touchés de près ou de loin par ces événements à l’instar de Matis Louvel : "Je suis originaire de Rouen, rappelle le coureur de la formation Arkéa Samsic. Il y a eu un décès à Petit-Quevilly. Un homme est tombé d’un supermarché. Il y a eu quelques débordements. J’ai une proche qui a eu son restaurant cassé. C’est toujours embêtant."

"La course prend le dessus"

C’est dans ce climat difficile que le Normand, 51eme de la première étape samedi à Bilbao, débute cette Grande Boucle. Et tente, tant bien que mal, de rester focus : "On est dans notre course. Des choses importantes se passent en France mais la course prend le dessus. On est concentré. C’est un événement très important pour nous et pour l’équipe. On essaie de vraiment de se concentrer sur la course", conclut Matis Louvel.